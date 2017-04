Povestea afacerii Armand este dovada faptului ca, atata timp cat faci din satisfactia clientului este o prioritate, profitul si expansiunea vor urma, chiar si in cele mai vitrege conditii.

Cofetaria Armand anunta dezvoltarea unui nou laborator pentru acomodarea planurilor ambitioase de expansiune din 2017. Noua locatie va face posibila deschiderea de noi cofetarii in sistem de franciza – atat in Bucuresti, cat si in alte orase din tara.

Gasirea spatiului potrivit pentru a corespunde tuturor cerintelor de amenajare la standarde europene a fost dificila, insa, odata rezolvata problema, ramane gasirea oamenilor potriviti pentru cresterea echipei.

Totul pentru a crea produse extraordinare



Provocarea cea mai mare a fost dintotdeauna formarea echipei – fiind prima cofetarie de acest fel - a fost nevoie sa instruiasca oamenii pentru a se adapta retetelor, ingredientelor, tehnicilor si tehnologiilor specifice standardelor de gust si calitate Armand.

in cazul produselor personalizate (torturi, candy bar-uri, macarons, cupcakes etc.), Cofetaria Armand a recrutat studenti si absolventi de studii de specialitate (Arte Plastice si Arhitectura), pe care i-a antrenat prin realizarea de zeci de machete-test pentru a putea crea modele spectaculoase, detalii realiste si tematici fantezie.

In urma formarii riguroase a echipei de modelatori, Armand transforma in realitate cele mai pretentioase dorinte ale clientilor, lucrand intotdeauna pe sortimente delicioase din ciocolata autentica, niciodata pe blat simplu.

Companie ambitioasa, cauta noi angajati la fel de motivati



”Suntem mereu in cautare de oameni care vor sa creasca odata cu noi, care nu accepta ”se poate si asa”, care vad in orice context oportunitatea de a invata si a creste profesional. Suntem intr-o continua transformare – ceea ce era ieri a fost o performanta, azi este deja un standard, ceea ce azi este doar o idee, maine va fi o colectie de produse. Crestem de la o zi la alta si vrem alaturi de noi oameni care vad, dincolo de provocarile prezentului, potentialul si obiectivele pentru care lucram toti zi de zi.”

Aflati in plina expansiune, Miruna ne spune ca mereu sunt in cautare de oameni pasionati de acest domeniu – cofetari cu experienta, modelatori, vanzatoare, operatori baze de date si preluari comenzi si agenti de vanzari (cei interesati pot trimite CV-ul pe cristian.craciun@cofetariaarmand.ro).

Calitatea produselor Armand a depasit granitele Romaniei



”Avem o relatie speciala cu romanii din strainatate care folosesc cu usurinta si incredere magazinul nostru online (+1300 de produse si modele) pentru a face surprize placute celor dragi din tara – pentru zile de nastere, sarbatori si alte momente speciale pentru fiecare familie. Datorita lor luam in considerare posibilitatea ca in urmatorii ani sa ne extindem si peste granita - acolo unde sunt comunitati mari de romani.” (Miruna Stoiu, Director Creativ Armand)

In toti acesti ani, Armand a investit continuu in calitatea ingredientelor pentru a crea un gust inconfundabil de fiecare data, revizuind retetele si portofoliul de produse, realizand torturi personalizate cu design spectaculos chiar si pentru cele mai solicitante modele, dar mereu lucrand pe sortimente de tort din ciocolata autentica.

Povestea afacerii Armand este dovada faptului ca, atata timp cat faci din satisfactia clientului este o prioritate, profitul si expansiunea vor urma, chiar si in cele mai vitrege conditii.

