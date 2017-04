Dan Muntean a lucrat timp de trei decenii pentru producatorul britanic de vinuri Halewood. In acest an a luat decizia de a face primii pasi in antreprenoriat lansanda pe piata o companie care ii poarta numele. Daca in prima faza, Domeniul Muntean va functiona drept importator de vinuri, pe termen mediu compania va deveni si un producator local de vin.

“Nu am fost si nici nu cred ca voi fi un antreprenor de tipul <<hai sa punem niste bani si sa facem mai multi>>. Imi place sa creez si bani, insa imi place sa creez si vinuri, este o industrie foarte frumoasa in care intra multi, insa foarte putini ies. Nu este mare diferenta intre ce fac acum si ce faceam inainte, doar ca acum o fac pe pielea mea. Trebuie sa faci diferenta intre ce iti place sa faci mai mult: la final de luna sa primesti un cec si sa stai linistit sau sa faci ceva care iti poarta numele si nu pre ate lasa sa dormi noaptea. Satisfactiile sunt mai mari cred atunci cand ai business-ul tau. Si la Halewood satisfactiile au fost mari, insa aveam fratele cel mare in spate, care ajuta ori de cate ori era greu. Acum trebuie sa fim mult mai atenti unde pasim”, a povestit Dan Muntean, in emisiunea Profesionistii in Retail.

Ideea unei afaceri proprii in acest domeniu a aparut de-a lungul timpului. Si-a dorit sa aiba via sa si “sa faca ce vrea cu ea fara sa intrebe pe altii”.

“Strugurii sunt versatili, se pot face multe lucruri, pentru ca inotam intr-o mare de vin trebuie sa fii deosebit si sa ai un produs cu individualitate. Noutatea va aparea in momentul in care vom avea sansa sa aducem pe piata produsele realizate de noi. Pentru inceput face importuri de vin, facem o selectie de vinuri, mergem sa cautam furnizorii si facem un <<meniu>> pe care il oferim clientilor nostri”, a mai spus Muntean.

Noua companie importa deja o selectie de vinuri de la case cunoscute din Franta, Germania, Spania, Italia, Chile si Noua Zeelanda, fiind comercializate in HoReCa si in retail. In acest an, va fi finalizata si achizitia unei crame in regiunea Dealu Mare si a unei suprafete de circa 70 de hectare de vita de vie.

“Suntem in faza finala de negociere a unei crame vechi si o suprafata de circa 70 de hectare. Voi fi unul din cei 50-100 de producatori de vin din zona, este cea mai buna pentru vinurile albe si rosii de calitate”, a detaliat Dan Muntean.

Investitia initiala este de 2,5 milioane de euro. Muntean are in plan accesarea de fonduri europene si finantarea bancara.

“In momentul in care am discutat cu cateva banci si mi-au spus ca CV-ul meu conteaza mai mult decat alte garantii, a sunat idilic, dupa care a intervenit conceptul de start-up si aici a fost mai dificil de a convinge. As fi vrut sa vad ca bancile au mai mult drag de <<investitorul romanesc>>, sa fie ajutat mai mult de fonduri de garantare mai usor accesibile, poate si de Guvern. Este interesant sa discuti cu bancile insa toate se opresc la ideea: <<start-up?>>”, a povestit Dan Muntean.

Prima productie de struguri va fi in acest an. Tinta este ca Domeniul Muntean sa devina un producator cunoscut, dar si un exportator de vin.

“Romania este intr-o pozitie buna sa inceapa sa isi faca un nume in lumea vinului. Pana acum erau dificultati in privinta calitatii sau a imaginii de tara, acum reusim sa convingem in zone de nisa, cum ar fi Pinoit Noir. Planul nostru este sa avem 40-50% din productie spre export. Piata Marii Britanii este un fel de vitrina pentru alte tari, Germania este iarasi o piata de interes pentru vinurile Riesling, Olanda este din nou foarte importanta, SUA este cea mai mare piata din lume si China. Pana in 2010 Romania era o piata de desfacere mai mare decat China si Rusia ca si consum per capita. Romania ca piata este mai mare ca Australia si Portugalia. Chinezii planteaza intrucat nu le place sa cumpere, ci le place sa vanda. Din fericire ei planteaza in locuri gresite si prefera vinurile de import, aceasta piata cunoaste cresteri explozive”, conchide Dan Muntean.