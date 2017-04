Floraria online Floraria cu Povesti a pariat in urma cu 4 ani pe conceptul livrarii cu eleganta al buchetelor de flori, sub sloganul ”Noi nu livram flori. Noi Aducem emotie”. Astfel a aparut site-ul florariacupovesti.ro prin intermediul caruia se pot comanda buchete de flori livrate in cutii speciale de catre mesageri imbracati elegant la costum. Pariul s-a dovedit a fi unul castigator, afacerea crescand exponential de la an la an.

Daca modul de livrare al florilor si pozitionarea distincta a atras inca de la inceput, succesul continuu se datoreaza unui cumul de factori la care proprietarii business-ului sunt foarte atenti: prospetimea permanenta a florilor folosite, designul buchetelor, modul de livrare, comunicarea atenta si rapida cu clientii, acordarea de consultanta in alegerea florilor potrivite ocaziei sau in compunerea mesajelor si, nu in ultimul rand, tot ceea ce tine de comunicarea de marketing.



”Toate aceste aspecte ne-au facut sa incheiem al patrulea an de existenta cu o crestere de peste 50%, mult peste media industriei. Toate recenziile primite de la clienti, si sunt de ordinul sutelor, sunt de 5 stele”, afirma Marian Nicolae, fondatorul afacerii.

”Un alt motor al reusitei este gradul ridicat de retentie al clientilor. Majoritatea clientilor care incearca serviciul nostru de livrare, revin cu incredere. Acest lucru ne face mandri, dar ne obliga sa fim in permanenta actuali, sa aducem produse noi, sa venim cu noi idei, cu aranjamente deosebite.”

Pentru ca functioneaza in mediul online, un rol crucial in stabilirea relatiilor cu clientii, fie ca vorbim de pre sau post vanzare, este rapiditatea cu care se reactioneaza la cerintele clientilor. ”Acesta este unul dintre factorii decisivi in fidelizarea clientilor. In online este extrem de important sa comunici si sa raspunzi ”non-stop”.



Floraria cu Povesti porneste in al 5-lea an cu planuri de crestere si dezvoltare a platformei online si de imbunatatire a experientei de utilizare a site-ului, va continua sa creeze in fiecare luna/sezon colectii de buchete si aranjamente noi si sa investeasca intr-o noua divizie specializata pe evenimente individuale si corporate.

Florariacupovesti.ro este o florarie online ce imbina traditia si inovatia aducand frumusetea florilor direct la dumnevoastra, in cutii cu un design elegant si unic. Cu buchete elegante realizate in maniera french, Floraria cu Povesti ofera un serviciu unic de livrare flori care va multumi si va impresiona.