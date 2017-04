Solutia lor favorita este Fastius Curier, singurul serviciu de curierat business din Bucuresti. Indiferent cat de mare este graba, Fastius garanteaza ca orice trimitere ajunge la timp si in siguranta.

Serviciul Prioritar livreaza in maxim trei ore

Alegand serviciul Prioritar de la Fastius Curier, esti sigur ca trimiterea ta ajunge oriunde in Bucuresti in maxim trei ore. Iti garantam asta fiindca stim sa invingem aglomeratia pentru a respecta timpul de livrare promis.

Serviciul Treispe pentru livrari in aceeasi zi

Treispe este primul serviciu de curierat dedicat exclusiv magazinelor online. Cu el, ai garantia ca orice comanda lansata pana la ora 13:00 e livrata in aceeasi zi, oriunde in Bucuresti. Astfel, tu vei putea sa te concentrezi imediat asupra vanzarilor urmatoare. Iar clientii vor fi impresionati de promptitudinea livrarii si vor reveni cu placere in magazinul tau online.

Serviciul Super Fastius – cel mai rapid curier din Bucuresti

O ora! Atat dureaza pana cand coletul tau ajunge la destinatie. Super Fastius acopera toate zonele de interes pentru business din Bucuresti. Din Soseaua Nordului pina la Piata Sudului, din strada Brasov pana in Est, la Bulevardul Chisinau, curierii nostri ajung super rapid atunci cand tu te grabesti mai tare.

Cu Fastius Curier, esti sigur ca orice trimitere ajunge la timp chiar si de Sarbatorile pascale. Iar tu te bucuri in tihna de aceste zile luminate.

Fastius Curier iti ureaza Paste Fericit!