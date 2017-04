In acest an preturile la carnea de miel se vor situa la un nivel usor mai scazut fata de 2016, respectiv circa 9-10 lei pe kilogram, in viu, si 19-24 lei/kg, taiat. wall-street.ro va prezinta oferta principalelor retele de retail in aceasta perioada, cu cateva zile inainte de Sarbatorile Pascale.

Carrefour

In Carrefour preturile pentru sortimentele din carne de miel pornesc de la 19,79 lei per kilogram (pentru anterior de miel cu cap) si ajung la 29,99 lei per kg (pentru organe de miel si posterior de miel).

Cora

Oferta Cora pentru Sarbatorile Pascale cuprinde cotlet de miel cu os - 24,99 lei per kg, jumatate de miel - 23,99 lei per kg, cap de miel - 8,49 lei per kg, sfert spate de miel - 28,99 lei per kg, sfert fata miel - 20,99 lei per kg, pulpa miel cu os - 39,99 lei per kg, spata de miel cu os - 31,99 lei per kg, ceafa de miel cu os - 22,99 lei per kg, miel intreg - 23,99 lei per kg.

Lidl

In magazinele Lidl consumatorii pot cumpara pentru Paste drob proaspat de miel (14,99 lei per kg), sfert anterior de miel (28,99 lei per kg), cap de miel (8,99 lei per kg), sfert posterior de miel (35,99 lei per kg), organe miel (28,99 lei per kg).

Auchan

Mielul nu lipseste nici din oferta magazinelor Auchan, de unde puteti achizitiona jumatate de miel pentru 19,99 lei per kg, sfert miel posterior – 27,99 lei per kg sau jumatate de miel – 19,99 lei per kg.

Metro Cash&Carry

In magazinele Metro Cash&Carry, o pulpa de miel cu os poate fi cumparata cu 29,99 lei per kg, in timp ce un miel intreg va costa 24,99 lei per kg.

Selgros Cash&Carry

Magazinele Selgros Cash&Carry au in oferta de Paste carcasa miel (26,37 lei per kg) si cotlet cu piept de miel (27,57 lei per kg).

Mega Image

Clientii Mega Image pot cumpara anul acesta sfert anterior cu cap si sfert posterior de miel, ambele sortimente cu pretul de 19,99 lei per kg.

Kaufland

Pretul carnii de miel in magazinele Kaufland porneste de la 18,99 lei pe kilogram pentru un sfert anterior de miel, 22,99 lei pentru un kilogram de miel intreg si 23,99 pentru un kilogram sfert posterior de miel.

Penny Market

In magazinele Penny Market, un kilogram de carne de miel poate fi achizitionat pentru pretul de 29 de lei, valoare valabila pentru toate sortimentele (ex. sfert anterior, sfert superior).

In prezent, pretul carnii de miel in pietele din Bucuresti se situeaza intre 20 si 25 de lei kilogramul. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, consumul de carne de ovine a fost in anul trecut de 2,6 kg per capita.

Sursa foto: Shutterstock

Sursa foto: Karel Gallas / Shutterstock.com