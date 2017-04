Perioada Sarbatorilor Pascale, care se apropie, reprezinta un moment bun pentru consum in general, pe fondul “traditiei mesei pline pe care consumatorul roman trebuie sa o bifeze”. Catalin Suliman, partener in cadrul PeliFilip, a explicat in emisiunea Profesionistii in Retail cum poti sa eviti promotiile inselatoare in aceste zile.

“Este o perioada buna pentru retail, este o perioada buna pentru consum in general. Exista traditia mesei pline pe care consumatorul roman trebuie sa o bifeze. Aici este un dublu interes, atat al producatorului, cat si al retailerului sa reuseasca sa creasca vanzarile. Acolo unde exista interes exista si aceasta lupta concurentiala in a-ti maximiza vanzarile si profitul. Din punctul acesta avem o legislatie destul de avansata, avem o serie de reguli care ar trebui respectate atunci cand vorbim de promotii”, afirma Catalin Suliman.

In privinta promotiilor principalul punct de “atractie” este pretul. “Avem un consumator depedent de pret si avem autoritati care monitorizeaza aspecte ce tin de pret. Consiliul Concurentei a lansat Monitorul Preturilor in acest sens. Daca ne uitam la pret exista unele practici incorecte si in principal tin de modul in care arati pretul la consumator, este interzis sa induci ideea ca are un castig incorect. Retailerii merg foarte mult pe ideea de comparatie intrucat este usor de inteles de catre consumatori. Ideea este ca pretul de referinta trebuie sa fie cel mai mic pret din ultimele 30 de zile din locatia respectiva. Mai intalnim situatia <<bonus>>, <<gratuit>>. Nu ai voie sa ii induci consumatorului perceptia ca are un castig ce nu exista in realitate. Consumatorul ar trebui sa fie protejat de un comportament ilicit care i-ar putea modifica comportamentul de cumparare. Mai exista pachetele 3+1, legea ne permite astfel de promotii, nu este voie insa ca retailerii sa coboare sub costul efectiv al produsului”, a mai spus Suliman.

Totodata, exista si zona de produs si conformitate, unde consumatorul trebuie sa aiba siguranta achizitiei unui produs conform din punct de vedere al etichetatii si al continutului.

“Asteptarea mea este ca in perioada aceasta sa existe mai multe controale ANPC. Exista stocuri mari, unele tinute nu in cele mai bune conditii. Exista frenezia cumparaturilor, din pacate cu totii suntem prinsi de ea si nu mai avem atentia obisnuita in aceasta perioada. Ai descoperit ca produsul este neconform poti cere restituirea banilor, iar retailerul ar trebui sa retraga produsul. Te poti adresa si ANPC si ca regula ei investigheaza aceste practici. In cazul companiilor exista Consiliul Concurentei, care are o investigatie in curs cu privire la posibile intelegeri intre retaileri la pretul la raft”, declara Catalin Suliman.