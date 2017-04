Complexul comercial Atrium Mall si-a deschis portile in 23 Martie 2010. Din momentul preluarii conducerii In 2013 de catre Granit Polus, pana In prezent, unitatea a trecut prin mai multe etape de schimbare de brand, adaptadu-se mereu la cerintele pietei. Eforturile depuse de catre conducerea mall-ului au fost rasplatite In 2017, prin castigarea titlului de Cel mai bine reamenajat mall din Romania.

In data de 6 Aprilie 2017, Raddison BLU hotel din Bucuresti a gazduit cea de-a 12-ea editie a galei de Premiere a spatiilor comerciale din Romania. Evenimentul i-a adunat la un loc pe cei mai importanti antreprenori si investitori din sectorul comercial. Organizatorii de la Europa Property au alocat 27 de premii pentru complexurile comerciale participante, clasand mall-urile In mai multe categorii. Multumita rebrandingului energizant de care a avut parte, complexul aradean a reusit sa obtina titlul de Cel mai bine reamenajat mall din Romania, sub conducerea directa a grupului Granit Polus.

In comparatie cu rezultatele anului 2013, In urma schimbarilor privind numarul de vizitatori, In crestere cu 26%, cifra de afaceri a Inregistrat o crestere de 82%, nivelul de Inchiriere s-a Imbunatatit cu 39%, a fost obtinut un profit net din venituri mai mare cu 74% si nivelul de ocupare a atins procentul de 96% comparativ cu 88%. Cresterea vizibila a popularitatii mall-ului In randul aradenilor a fost consolidata astfel si la nivel national prin castigarea acestui titlu important.