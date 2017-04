Grupul de clinici Dent Estet, lider de piata in domeniul serviciilor de medicina dentara din Romania, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 6,8 milioane de euro, in crestere cu 20% fata de rezultatele financiare obtinute in anul precedent. In urma parteneriatului cu MedLife, Dent Estet va lansa in luna mai o noua clinica stomatologica pentru adulti.

Anul acesta, strategia de business a grupului este continuarea planului de investitii, prin lansarea in luna mai a unei noi clinici pentru adulti. Unitatea medicala va avea cea mai mare suprafata dintre toate clinicile grupului si va fi prima clinica stomatologica deschisa de Dent Estet in urma parteneriatului cu MedLife.

Grupul Dent Estet are in prezent 8 clinici stomatologice, cu 44 de unituri, pe o suprafata totala de 2.500 de metri patrati, 2 sali de chirurgie utilate, 2 centre de radiologie digitala, 2 studiouri foto digitale, o echipa de 250 de angajati, dintre care 20 in cadrul managementului.

Numarul pacientilor tratati in clinicile Dent Estet a crescut cu 10% anul trecut, comparativ cu 2015, numarand in total peste 8.400 de pacienti noi, dintre care 3.000 de copii si adolescenti. Grupul a inregistrat de la deschidere, pana in prezent, peste 65.000 de pacienti, iar zilnic, clinicile stomatologice sunt vizitate, in medie, de 350 de pacienti.

De asemenea, veniturile Dent Estet au fost generate si de cresterea diviziilor specializate, protetica (fatete, coroane dentare, incrustatii, proteze dentare etc.) si implantologie dentara, care au ajuns sa detina o pondere de aproape 75% din cifra de afaceri a clinicilor pentru adulti. In 2016, ponderea serviciilor dentare de implantologie a crescut cu 18%, fata de anul precedent, iar in cazul serviciilor de protetica s-a inregistrat o crestere cu aproape 20%, fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Cele mai solicitate tratamente pe zona de stomatologie pentru adulti au fost lucrarile dentare complexe, precum implanturile sau reconstructiile dentare complete.

Investitiile in aparatura s-au ridicat la 500.000 de euro anul trecut. Totodata, Dent Estet are propriul sau laborator digital de tehnica dentara, care a fost inaugurat in iunie 2016 si a inregistrat o cifra de afaceri de 180.000 de euro.