“Eu am terminat medicina si ulterior mi-am dat seama ca nu asta este ceea ce vreau sa fac asa ca am facut un MBA. Initial voiam sa lucrez in finante, am ajuns sa lucrez in publicitate si comunicare, unde sunt de 11 ani. Despre neuromarketing am aflat prin 2010 citind niste articole, mi s-a parut foarte interesant in conditiile in care se lega cu ce am invatat eu si experienta in marketing si advertising”, a povestit Ana Iorga in emisiunea Profesionistii in Retail.

Cand Buyer Brain a aparut pe piata locala, in 2012, reactiile au fost foarte diferite, isi aminteste Ana Iorga, fiind impartite intre feedback-uri pozitive si manipulare.

“Lumea nu stia nimic despre aceasta activitate. Cand am lansat reactiile au fost foarte diferite, de la pozitiv la ideea de manipulare, de cat rau le vom face noi consumatorilor. Mie imi place sa spun ca aducem stiinta in marketing, o zona mai relaxata in ceea ce priveste conceptele. Suntem atenti in abordarea stiintifica in realizarea studiilor. Nu suntem in extrema de manipulare pentru ca din fericire nu putem citi mintea consumatorilor, nu putem afla ce ganduri sunt. Noi cand facem cercetarea ne dam seama daca acel consumator este atras de un anumit element din comunicare, insa nu putem sti de ce. Trebuie sa testam sa vedem de ce respinge anumite elemente din comunicare”, spune Ana Iorga.

Primul client cu care a lucrat a fost un antreprenor roman, care se ocupa cu productia de miere si care dorea sa “isi cunoasca mai bine consumatorii”.

“Am testat ambalajul si perceptia in piata, vroiau sa atinga consumatorii mai tineri. Ne-am dat seama ca exista diferente intre ceea ce spun oamenii si ceea ce gandesc. De multe ori ei spun anumite lucruri care dau bine, insa nu sunt convinsi sau nu le pasa in realitate. Acum in principiu multinationalele sunt cele care comanda astfel de studii intrucat sunt manageri straini care sunt mai deschisi decat cei romani, care au auzit de aceste instrumente sau care le-au si folosit”, adauga fondatoarea Buyer Brain.

In prezent, cei mai multi clienti vin din zona retail-ului, FMCG si domeniul bancar.

“Lucram de un si ceva cu cateva banci din India, cu 10 milioane de clienti. O banca ne-a cerut sa resegmentam clientii din departamentul de credite de nevoi personale. Vroiau sa vada ce isi doresc clientii de la banca, intrucat segmentarea clasica (varsta, venituri) nu mai este relevanta, oamenii isi doresc lucruri diferite, nu neaparat in functie de varsta, ci de interese. Au vrut sa vada care este atitudinea lor fata de banca, fata de indatorare. A lua un credit este perceput ca ceva negativ si in India, la fel ca in Romania. Noi nu suntem la fel de relaxati precum consumatorii din SUA. Traditional si declarativ oamenii spun ca este un lucru negativ. Studiind prin neuro am observat ca populatia tanara este neutra fata de luarea unui credit. Asta inseamna ca exista loc pentru banci sa comunice pentru a-i converti pe tineri in potentiali clienti”, explica Ana Iorga.

In afara de India, Buyer Brain desfasoara proiecte si in Olanda (in special pe zona de retail) sau Germania.

“Pentru ca in Romania piata nu este asa mare am fost nevoita sa ies in afara si sa gasesc clienti. Lucram si in Olanda, in special pe zona de retail. In SUA se face cel mai mult research, universitatile sunt pioneri in zona aceasta, in Europa – Germania, Olanda, oamenii sunt foarte deschisi sa finanteze astfel de proiecte, in Australia la fel. In Romania oamenii sunt mai reticenti in a-si lua mai multe riscuri, banii de research sunt in afara tarii, la sediile centrale ale companiilor. Astfel se blocau proiectele. Din zona antreprenoriala exista interes insa este mai potentat. Pana nu demult romanii mergeau pe principiul <<merge si asa>>. De ceva timp nu mai merge si asa pentru ca a crescut concurenta, clientii sunt mai educati, mai atenti, si atunci companiile trebuie sa investeasca in a-si construi o imagine si a o pastra. Conteaza foarte mult si problema pe care trebuie sa o rezolve”, afirma Ana Iorga.

Alaturi de unul din partenerii indieni, Buyer Brain a dezvoltat un tool prin care este masurat efortul pe care un consumator i-l depune pentru a interactiona cu un brand.

“Cu cat efortul este mai mare, cu atat consumatorul renunta la a relationa cu acel brand. Daca o companie nu ne face viata usoara, mai sunt si alte companii. Focusul nostru este sa lansam acest tool in Europa, in India si in Asia si poate pana la finalul anului si in SUA. Avem discutii in Germania si Marea Britanie, respectiv zona Europei de Est. Avem insa aceleasi provocari pe care le avem si in Romania – bugete mai mici, control de la sediile centrale”, conchide fondatoarea Buyer Brain.