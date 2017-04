Athanasios Giannousis este incepand cu aceasta luna noul director comercial al producatorului de lactate Olympus Romania, dupa ce Ilias Pliatsikas isi va continua activitatea in cadrul grupului, in Grecia.

Athanasios Giannousis vine cu peste noua ani de experienta in industria internationala de FMCG, ocupand anterior pozitii manageriale atat in cadrul Olympus Grecia, cat si in Romania, in calitate de manager productie si director de vanzari.

„Olympus a intrat intr-o noua etapa de dezvoltare, care necesita incredere si mentinerea, in acelasi timp, a celor mai inalte standarde in ceea ce priveste experienta consumatorilor”, a declarat Stergios Sourlis, director comercial - piete internationale, Olympus-Tyras Group.

Athanasios Giannousis va prelua atributiile de director comercial detinute anterior de Ilias Pliatsikas, care va ocupa o noua pozitie in cadrul grupului, in Grecia.

De asemenea, ca urmare a plecarii lui Ilias Pliatsikas in Grecia, pozitia de director general in cadrul Olympus Romania este ocupata de Athanasoulas Georgios, care va conduce planurile de dezvoltare ale fabricii si productiei. Cu peste 16 ani de experienta in industrie, Georgios a ocupat anterior functia de manager productie si achizitii in cadrul altor fabrici din grup, in Grecia.

Grupul Olympus este prezent in Romania din 1999. In perioada 1999-2016, investitia totala a grupului Olympus in Romania s-a ridicat la peste 100 de milioane de euro.

In 2015 cifra de afaceri a Olympus Romania s-a situat la 76 milioane de euro. In prezent, Fabrica de Lapte Brasov, unde sunt realizate produsele Olympus si Oly, are o capacitate totala de receptie a laptelui de pana la 40.000 litri/ora si trei linii de productie: iaurt, 120 tone/zi, telemea 100 tone/zi si lapte (ambalaj PET – 16.000 litri/ora si ambalaj Tetra Pak – 10.500 litri pe ora). Olympus colecteaza laptele de la peste 500 de ferme din Romania.

Grupul de firme, detinut de o familie aflata la a treia generatie de producatori de lactate, are sediul in Trikala, Grecia, si opereaza in 34 de tari, inclusiv pe piete precum SUA, Germania si Italia. In prezent, detine cinci unitati de productie in Grecia, Bulgaria si Romania, care produc lactate si sucuri naturale.

Piata produselor lactate din Romania, estimata la circa 800 mil. euro, este impartita intre jucatori precum Albalact (companie achizitionata de Lactalis), Danone si FrieslandCampina. Romania ramane pe penultimul loc din Uniunea Europeana, cu un consum de 4,4 ori mai mic decat consumul mediu in Europa de Vest si de 2,4 ori fata de cel din Europa de Est.