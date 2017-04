Mihai Popescu, unul dintre proprietarii grupului Fratelli, sustine ca viitoarele localuri, pub-uri, restaurante si cluburi, vor incepe sa se deschida in cladiri noi intrucat "nimeni nu va mai restaura o cladire de patrimoniu", in conditiile in care avizele de functionare se obtin greu, mai ales autorizatiile ISU.

Vorbind despre cum pot fi integrate dovezile de buna functionare a unei cladiri (certificate, avize, extinctoare) in designul unui bar sau restaurant, Mihai Popescu, designer de profesie si co-fondator al companiei de profil Twins Studio, a subliniat ca in prezent preocupare principala a unui arhitect este autorizatia ISU.

"Prima problema a arhitectului este obtinerea autorizatiei ISU, deci nu mai este o problema de cum arata locul. Am inceput sa migram spre cladirile noi, o sa avem in scurt timp un oras abandonat, pentru ca nimeni nu-l baga in seama, nimeni nu o sa mai restaureze o cladire de patrimoniu pentru ca are o impartire pe camere, are un spatiu greu de controlat si, bineinteles, o investitie mare. In plus, s-ar obtine foarte greu o autorizatie ISU", a declarat Mihai Popescu, co-proprietar al grupului Fratelli, la Conferinta Nationala a Industriei Ospitalitatii.

Viata ta va fi in mijlocul sticlei, al betonului si al lipsei de vegetatie.

El spune ca, pentru modificarea unei usi intr-o cladire de patrimoniu, de exemplu, obtinerea avizelor dureaza 10 luni.

"O sa ne trezim probabil toti in spatii noi, in blocuri impersonale, o sa ne trezim cu caramida falsa pe pereti, ca sa ii dam un aer cat de cat autentic. Limitarea devine si mai mare, iar orasul din jurul nostru incepe sa dispara. Ceea ce era frumos va deveni uitat, abandonat. Viata ta va fi in mijlocul sticlei, al betonului si al lipsei de vegetatie, nu te vei mai plimba pe jos. Orasul pierde", a continuat sa spuna Mihai Popescu.

Antreprenorul a dat ca exemplu faptul ca a fost nevoit sa inchida localul Biutiful din Centrul Vechi pentru ca se afla intr-o cladire cu bulina rosie pe care proprietarul acesteia a refuzat sa o modernizeze.

De altfel, Mihai Popescu a mentionat ca prin grupul Fratelli va deschide localuri in cladirea de birouri Timpuri Noi Square, un proiect in stadiu de constructie.

"Incepem sa dezvoltam un proiect nou pentru piata medie, in Timpuri Noi Square. Practic incercam sa educam si o luam invers, nu mai targetam acelasi consumator, educat, din zona de nord, ci plecam intr-o piata medie. Deja piata se educa si ma bucura aparitia fiecarei carciumi de cartier. Oamenii invata sa manance pui cu gorgonzola si sa comande paste, nu spaghete. Piata de acolo se educa si m-as bucura sa vad mai multe exemple in cartiere decat in zona de nord", a mai spus co-proprietarul Fratelli Grup.

Din grupul Fratelli fac parte cluburile Fratelli si localurile Fratellini, Uanderful si Biutiful by the Lake (Parcul Herastru).

Sursa foto: Pressmaster/Shutterstock.com