Farmexpert, unul dintre cei mai mari distribuitori de medicamente din Romania, a propus anul trecut farmaciilor independente din Romania aderarea la o comunitate de farmacii derivata dintr-un concept european, Alphega. In jur de 550 de farmacii independente au optat pentru a deveni membri in aceasta comunitate si pentru a lucra impreuna sub aceeasi “umbrela”. Iulian Trandafir, CEO Farmexpert, a prezentat pentru wall-street.ro care sunt criteriile dupa care o farmacie poate intra in aceasta comunitate si care sunt avantajele acesteia.

Conceptul Alphega a fost lansat in 2001 in Franta de catre Walgreens Boots Alliance si acum este prezent in 9 tari, inclusiv in Romania din septembrie 2016. Alphega are ca scop imbinarea traditiei cu inovatia, oferind farmaciilor independente o noua imagine prin asocierea cu un brand international.

In aproximativ jumatate de an, in jur de 550 de farmacii au decis sa adere la acest proiect. Singurele farmacii care au renuntat la acest proiect sunt cele care au fost achizionate de catre marile lanturi. Deciziile de aderare au venit intr-un moment in care farmacia independenta era supusa unor provocari fara precedent din cauza extinderii lanturilor mari de farmacii.

Ce se intampla cu farmacia daca adera la comunitatea Alphega?