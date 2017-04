Spitalul cuprinde o unitate de dermatoscopie digitala Foto Finder, cu ajutorul careia cancerul de piele poate fi depistat in faze incipiente. Unitatea de dermatoscopie digitala cu lumina polarizata, cu tehnologie Crystal View, asigura un screening pentru toate tipurile de cancer de piele, inclusiv pentru cea mai agresiva forma a acestuia, melanomul.

Acesta dispune de un contract cu Casa de asigurari de sanatate, astfel pacientii vor putea beneficia de servicii decontate, in baza unei trimiteri de la medicul de familie sau de la un medic specialist, aflat in contract cu Casa de asigurari, in baza cardului national de sanatate. Serviciile medicale sunt decontate in limita fondurilor disponibile. Dupa epuizarea fondurilor, pacientii vor putea beneficia de servicii in regim „fee for service” sau in baza unei asigurari private de sanatate.

In cadrul spitalului de Dermatologie-Venerologie va putea fi tratata o gama de afectiuni din spectrul dermatologic, de catre o echipa medicala formata din 40 de medici.

Incidenta cancerului de piele este in crestere, in ultimii ani, din cauza expunerii repetate la soare, fara protectie solara, a schimbarilor climatice si obiceiului bronzarii artificiale, la solar. Dintre cancerele de piele, melanomul este cea mai agresiva forma: 75% dintre persoanele diagnosticate cu melanom metastatic (in stadiu avansat) isi pierd viata in primul an de la diagnostic. Daca este surprins in stadii incipiente, melanomul poate fi curabil in proportie de 95%, un rol important in preventie avandu-l dermatoscopia: o investigatie non-invaziva, nedureroasa, care dureaza cateva secunde.

Grupul de clinici Bio-Medica International a fost fondat in anul 1992, in Bucuresti, ajungand in prezent la o retea care cuprinde 2 clinici medicale, o clinica de dermatologie si un spital de dermatologie, 2 clinici de stomatologie si un centru de recuperare a varstnicilor – One To One Nursing Home.