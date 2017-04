Brandul Pep & Pepper, prezent in Bucuresti cu patru restaurante, se va extinde la nivel national pana la finalul anului si isi propune sa ajunga la 30 de unitati in 2018, prin investitii directe si prin deschiderea posibilitatilor de francizare.

Extinderea este sustinuta de aportul propriu al investitorilor, alaturi de un credit de 1,2 milioane de euro oferit de Banca Transilvania.

In Capitala, brandul a mizat pe centrele comerciale, fiind prezent in AFI Palace Cotroceni, Baneasa Shopping City, ParkLake Shopping Center si Promenada Mall. Acestora li se vor adauga alte 11 locatii proprii, in Bucuresti, Constanta, Cluj, Timisoara si Iasi, iar restul vor fi deschise in regim de franciza, spune Dan Isai, cofondatorul Pep&Pepper.

Pe termen mediu, respectiv in urmatorii 5 ani, Pep & Pepper urmareste sa ajunga la cel putin 70 de unitati deschise in Romania, dar si in tarile invecinate.