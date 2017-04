Producatorul de articole de lux Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), apartinand in proportie de 47% miliardarului francez Bernand Arnault, preia brandul de lux Christian Dior intr-una dintre cele mai tranzactii ale sale, pentru suma de 12,1 miliarde de euro, potrivit Bloomberg.

Acordul va reuni drepturile de proprietate asupra unuia dintre cele mai reprezentative marci de moda intr-o singura entitate pentru prima oara in ultimele decenii si evalueaza Christian Dior SE la 260 de euro pe actiune, potrivit unui comunicat remis marti de grupul LVMH. Pretul este cu 15% peste inchiderea tranzactiilor bursiere de luni ale Dior, pe care familia Arnauld il detine deja in procent de 74%.

Tranzactia are loc pe fondul simplificarii unei structuri complexe, in cadrul careia brandurile Christian Dior Couture si parfumurile Dior vor intra sub umbrela gigantului LVMH. Astfel, LVMH va obtine Christian Dior Couture, producatorul gentilor Lady Dior, a rochii la comanda si a imbracaminte de serie pentru barbati si femei.

Familia Arnault detine o participatie de 47% la LVMH, companie publica care are deja in proprietate parfumurile si produsele pentru frumusette ale Dior. Cu o avere estimata la peste 46,3 miliarde de dolari, Arnauld a preluat controlul companiilor-mama Dior si Louis Vuitton in 1980, iar ulterior a adaugat portofoliului alte branduri precum Fendi, Bulgari sau Rimowa.

Actionarii Dior pot opta pentru plata in numerar sau actiuni ale companiei concurente Hermes International. Board-urile Christian Dior si LVMH sustin in unanimitate acordurile si au numit experti independenti sa analizeze termenii. Familia Arnault a primit actiuni Hermes in 2014, dupa un efort controversat al LVMH de a constitui o participatie la companie, potrivit News.ro.

LVMH, al carui nume complet este LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, plateste de aproximativ 15,6 ori profitul inainte de dobanzi, taxe, depreciere si amortizare (EBITDA) din ultimul an al Christian Dior Couture.

Designerul Christian Dior a infiintat casa de moda in 1946, cu sprijinul omului de afaceri Marcel Boussac, iar ulterior s-a extins in domeniul parfumurilor, ceasurilor si accesoriilor si a deschis magazine in New York, Londra si Tokyo.

