In pofida unui start de 2017 cu un minim istoric al insolventelor, Romania inregistreaza un maxim de impact financiar in mediul de business si un nivel foarte scazut al antreprenoriatului. Cresterea semnificativa a salariului minim pe economie cu 16% incepand cu februarie anul curent, descurajeaza infiintarea companiilor noi si reduce aproape intreaga economisire fiscala pentru firmele existente, potrivit unei analize realizata de compania de consultanta financiara Coface.

Datele furnizate de Buletinul Procedurilor de Insolventa arata ca in primul trimestru s-au deschis 1.753 de proceduri noi de insolventa, in scadere cu 22% fata de aceeasi perioada a anului anterior, cand s-au deschis 2.237 insolvente. In pofida acestui fapt, pierderile financiare cauzate mediului de afaceri (estimate prin nivelul datoriilor inregistrate de firmele insolvente care depasesc valoarea cumulata a activelor fixe) au ajuns la un maxim istoric.

Aceasta dinamica este determinata de intrarea in insolventa a unor companii foarte mari, care se regasesc cu precadere in sectoare precum fabricarea si furnizarea energiei electrice si constructii (unde dimensiunea financiara primeaza) sau fabricarea produselor textile (unde dimensiunea sociala conteaza cel mai mult), arata Coface.

"Primul trimestru debuteaza cu un paradox al extremelor: minimul insolventelor din ultimii zece ani, cuplat cu un maxim al impactului financiar in aceeasi perioada analizata. Paradoxul este determinat de provocari structurale in cateva sectoare cheie ale mediului de afaceri romanesc. Sectorul fabricarii produselor textile este afectat de cresterea salariului minim pe economie, dinamica ce nu este corelata cu evolutia productivitatii. Acest fenomen afecteaza negativ intreg mediul de afaceri, in conditiile in care ponderea salariului minim relativ la cel mediu a crescut de la 27% in 2008, la aproape 50% in 2017", precizeaza Iancu Guda, services director, Coface.

Cele mai afectate sectoare de insolvente:

Fabricarea produselor textile: este sectorul care inregistreaza cel mai ridicat numar al insolventelor, raportat la firmele active pentru al treilea an consecutiv. 16% dintre companiile care activeaza in acest sector intra in insolventa in fiecare an si aproximativ 90% dintre acestea intra in faliment in maxim doi ani. Desi acest sector genereaza doar 4,5% din totalul companiilor insolvente la nivel national, 13% din locurile de munca pierdute din cauza acestui fenoment provin din acest sector.

Productia si furnizarea de energie electrica si termica, apa si gaze: anul in curs a debutat nefericit pentru companiile din energie, luate prin surprindere de majorarea pretului energiei electrice, care a explodat intr-un timp foarte scurt la piata la vedere, provocand pierderi majore multor traderi de energie. Cele mai mari cinci insolvente din acest sector au inregistrat datorii totale de 900 mil. lei, in timp ce nivelul activelor imobilizate era de 150 mil. lei si capitaluri proprii de doar 100 mil. lei.

Constructii: productivitatea scazuta, coroborata cu problemele financiare intampinate de catre companiile active in sectorul constructiilor, determina ca acest sector sa inregistreze cea mai ridicata rata a creditelor neperformante in portofoliul creditelor bancare (in baza calculelor publicate de catre BNR in luna septembrie 2016). Conform Coface, 11% dintre firmele romanesti activeaza in acest sector, iar 80% dintre acestea raporteaza venituri sub 100.000 euro in 2015.

Pe fondul incertitudinilor din mediul economic, tot mai pronuntate pentru sectorul IMM-urilor, companiile mici si mijlocii trebuie sa faca fata dificultatilor tot mai mari, potrivit analizei Coface.

"Sectorul constructiilor inregistreaza un minim istoric al autorizatiilor de cladiri rezidentiale, din cauza dezinvestitiilor companiilor private si pe fondul profiturilor foarte mici si a lipsei increderii in viitor. Incertitudinea este amplificata de nivelul minim din ultimii zece ani al cheltuielilor de investitii publice din bugetul de stat, acestea scazand la doar 2,5% din PIB in 2016, comparativ cu 4,5% in 2008. De asemenea, sectorul fabricarii si furnizarii de energiei a debutat in anul curent cu o volatilitate nemaintalnita a pretului energiei, acesta depasind record dupa record pe bursa OPCOM si cauzand intrarea in incapacitate de plata a mai multor traderi", apreciaza Iancu Guda.

Coface: Cresterea salariului minim pe economie descurajeaza antreprenoriatul

In acest context si pe fondul incertitudinilor privind schimbarile fiscale viitoare, antreprenoriatul romanesc evaluat prin numarul de companii nou inmatriculate in primul trimestru al anului curent este la nivelul minim al ultimilor zece ani, potrivit analizei Coface.

Anul curent a debutat cu o modificare fiscala interesanta pentru mediul de afaceri, menita sa reduca povara fiscala si sa incurajeze crearea de noi locuri de munca. Incepand cu 6 Ianuarie, impozitul pe venitul companiilor cu un singur angajat si venituri sub 500.000 euro se reduce de la 2% la 1%, cu conditia ca acestea sa inregistreze cel putin 1 angajat. Masura este benefica pentru companiile existente, reducand povara fiscala cu 955 milioane de lei.

In pofida acestui fapt, cresterea semnificativa a salariului minim pe economie cu 16% incepand cu februarie anul curent, descurajeaza infiintarea companiilor noi si reduce aproape intreaga economisire fiscala pentru firmele existente. Dinamica cheltuielilor salariale in crestere, lipsa perspectivelor de imbunatatire a infrastructurii precum si incertitudinile privind schimbarile fiscale in perioada urmatoare, au determinat ca primul trimestru al anului curent sa inregistreze nivelul minim al ultimilor zece ani in ceea ce priveste numarul de companii nou inmatriculate.

Conform estimarilor Coface in baza trendului pe ultimii zece ani, numarul companiilor nou inmatriculate in primul trimestru al anului curent este de doar 25.000, in scadere cu 22% fata de perioada similara a anului anterior.

"Mai grav este ca suntem deja destul de jos, Romania inregistrand cel mai scazut numar al companiilor la 1.000 de locuitori prin comparatie cu tarile din Europa Centrala si de Sud-Est, respectiv la jumatate fata de media regionala. Acum, mai mult ca oricand, avem nevoie de investitii sustinute de un cadru fiscal si juridic stabil, predictibil si sustenabil pe termen lung. Avem nevoie de masuri urgente care sa incurajeze antreprenoriatul romanesc, prin debirocratizare, cresterea transparentei, reducerea coruptiei si imbunatatirea accesului la finantare pentru IMM-urile romanesti", conchide Iancu Guda.

Sursa foto: Rawpixel.com / Shutterstock