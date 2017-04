Asteptarile economice ale consumatorilor din Romania au crescut, la finalul primului trimestru din acest an, la 18,3 puncte, un nivel la fel de bun ca cel obtinut ultima data in octombrie 2015, arata un studiu GfK.

In urma cu un an, indicatorul se afla inca la 3,3 puncte. In consecinta, romanii au o imagine mult mai optimista asupra viitorului decat aveau acum 12 luni.

Asteptarile privind veniturile in Romania se incadreaza in acest trend pozitiv, crescand brusc la 33,7 puncte la sfarsitul trimestrului. Aceasta este cea mai mare valoare inregistrata de cand tara a fost inclusa pentru prima data in studiul privind climatul de consum, in mai 2001. Datorita unei scaderi constante a somajului in ultimii ani, consumatorii romani se asteapta la venituri mai mari.

In acord cu asteptarile lor de crestere a veniturilor, romanii sunt, de asemenea, pregatiti din nou pentru a face achizitii mai mari, care le depasesc nevoile zilnice. Situandu-se la 16,4 puncte, disponibilitatea de cumparare inregistrata la sfarsitul lui martie a avut cea mai mare valoare din septembrie 2006.

Optimism pe linie la nivelul Uniunii Europene

Dispozitia pozitiva in randul consumatorilor europeni a continuat in primul trimestru al anului 2017. Dupa cel mai inalt nivel din ianuarie 2008 inregistrat la sfarsitul lunii decembrie 2016, pana in ianuarie, climatul de consum pentru cele 28 de tari UE a crescut cu inca doua puncte, pana la 19,9, mentinandu-se la un nivel de 18,9 in martie. Acesta este unul dintre rezultatele studiului GfK privind climatul de consum din Europa in primul trimestru din 2017.

In ceea ce priveste asteptarile diferite privind situatia economica si veniturile si indicatorii pentru disponibilitatea de cumparare, s-au evidentiat diferente mari in analizele individuale ale tarilor in care s-a efectuat sondajul. Acestea pot fi atribuite dezvoltarii economice diferite si situatiei de pe piata fortei de munca. Influenta temelor predominante la nivel paneuropean, cum ar fi Brexit-ul, avantul partidelor nationaliste, noul guvern din S.U.A. si razboiul din Siria nu au afectat, prin urmare, in mod egal dezvoltarea indicatorilor in toate tarile.

Sursa foto: Shutterstock