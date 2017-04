Lansata in anul 1993, afacerea Sofiaman a incheiat anul trecut cu 3,3 milioane de euro si isi propune pentru 2017 sa investeasca in extinderea retelei de magazine proprii, dar si in cresterea capacitatii de productie in fabrica din Targu Neamt, a spus Florin Cucu, director general al companiei.

Sofiaman, nume cunoscut in productia de pijamale, si-a inceput activitatea in 1993, printr-un “mic lohn”, povesteste Florin Cucu. La momentul respectiv, initiatorii afacerii au gasit in Bacau un atelier de productie pulovere, care nu mai avea comenzi si care a acceptat sa lucreze cateva articole pentru copii, distribuite ulterior in cateva magazine principale din tara. Dupa un timp, productia s-a mutat pe zona articolelor din bumbac si a fost relocata in Targu Neamt, locul de origine al proprietarilor afacerii.

In prezent, in fabrica din Targu Neamt sunt produse lunar aproximativ 50.000 de unitati, de la pijamale pana la lenjerie intima, articole pentru bebelusi sau imbracaminte de interior. Produsele sunt comercializate in cele zece magazine proprii si in alte 450 de locatii la nivel national.

“In general, magazinele noastre sunt pozitionate in centre comerciale, doar in Targu Neamt avem un magazin stradal pentru ca acolo nu exista un mall. (…) Vrem sa deschidem magazine si in acest an, unul sigur este pe lista, cel din centrul comercial al Sun Plazza. Vrem sa repozitionam alte 2-3 magazine si vom investi in modernizare. Un magazin Sofiaman inseamna cu tot cu stocul de marfa o investitie de 100-150.000 de euro”, explica Florin Cucu.

De asemenea, compania isi propune “investitii importante” si in zona de productie. “Daca iti doresti sa vinzi mai mult trebuie sa si ai ce vinde. Nu facem outsourcing, controlam mai bine lucrurile in interiorul fabricii. Vom investi parte din fonduri proprii si credite bancare. Vrem sa devenim cat mai productivi in conditiile in care salariul minim a crescut si toate celelalte categorii au fost modificate. Orice crestere influenteaza direct afacerile din acest domeniu. Nu am gasit alta solutie decat sa modernizam productia”, a spus Cucu.

In prezent, pe zona de productie lucreaza 120 de angajati. In total, in companie sunt 170 de angajati.