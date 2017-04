In Bucuresti acesta este cel de-al treilea magazin Gerovital deschis in mai putin de un an, in timp ce in Ploiesti aceasta este prima locatie. Ambele magazine au fost inaugurate in centrele comerciale AFI din cele doua orase.

La nivel national, Farmec detine in total sase magazine Gerovital, in Bucuresti, Constanta, Craiova si Cluj-Napoca. De asemenea, sunt deschise opt magazine de brand Farmec (Cluj-Napoca, Arad, Sibiu, Targu- Mures, Timisoara si Brasov).

Compania isi propune pentru acest an depasirea pragului de afaceri de 200 milioane lei pe fondul lansarilor de noi produse si a extinderii retelei de magazine, atat la nivel national, cat si in cele 30 de tari in care brandurile companiei sunt prezente. Astfel, In 2016 producatorul de cosmetice din Cluj-Napoca a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri de 14%, ajungand la nivelul de 196,8 mil. lei, iar pentru 2017 compania isi propune un avans de 10%.