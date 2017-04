Conferintele cu specialisti pe diverse teme de interes actual sunt prezente din ce in ce mai des in realitatea de afaceri a zilelor noastre. Organizatorii stiu ca publicul nostru de business este cu atat mai atras sa participe la astfel de evenimente cu cat pe scena sunt si vorbitori straini, care impartasesc publicului roman din experienta acumulata in domeniul lor de specializare.

Conferintele cu specialisti pe diverse teme de interes actual sunt prezente din ce in ce mai des in realitatea de afaceri a zilelor noastre. Organizatorii stiu ca publicul nostru de business este cu atat mai atras sa participe la astfel de evenimente cu cat pe scena sunt si vorbitori straini, care impartasesc publicului roman din experienta acumulata in domeniul lor de specializare. Iar specialistii internationali nu vorbesc decat arareori limba romana, iar solutia este interpretariatul, asigurat de interpreti. si conferintele sunt doar o parte din evenimentele unde sunt necesare serviciile interpretilor.

Ce este un interpret?

Este o persoana care, pe langa faptul ca stie si vorbeste fluent atat limba vorbitorului, cat si cea a publicului sau a participantilor (in cazul intalnirilor sau reuniunilor restranse), poate sa si transmita corect si integral mesajele mai departe, catre cei care trebuie sa le receptioneze.

Interpretul este un artist cu calmul la el

Poate parea ca aceasta activitate este una simpla. Cat de greu poate sa fie sa traduci, de exemplu, din limba romana in limba engleza? Toata lumea vorbeste si intelege limba engleza. Totusi, interpretariatul nu este pentru oricine, iar motivele sunt numeroase.

Pe langa faptul ca trebuie sa cunoasca si sa vorbeasca fluent atat limba din care traduce, cat si limba in care efectueaza traducerea, interpretul creeaza si o conexiune cu vorbitorul sau vorbitorii cu care lucreaza. Pentru ca mesajul sa fie redat in mod optim, interpretul foloseste o anumita intonatie si anumit ritm. Interpretul isi pregateste discursul in aceeasi maniera in care un actor isi repeta replicile inainte de piesa. Interpretul trebuie sa intre in pielea vorbitorului si sa faca acest lucru cu gratie si intelepciune; intr-o oarecare maniera, interpretul devine o versiune a vorbitorului.

„Nu e usor sa iti mentii calmul cand ai 200 de oameni care te privesc cu ochi curiosi sau in expectativa. La fel cum nu e usor sa vezi ca nimeni nu te priveste sau asculta. Ba chiar ca in anumite cazuri ai impresia ca lumea se plictiseste”, explica Ruxandra Grigorescu, general manager al firmei de traduceri si interpretariat Transl8.

Interpretul este multidisciplinar si experienta conteaza

Daca nu era de ajuns faptul ca devine un mic actor pe scena, interpretul este nevoit sa detina cunostinte din diferite domenii, unele generale si accesibile, altele foarte specializate, dar nu este un dictionar ambulant. El trebuie „sa-si faca temele” atat inainte de eveniment, cat si in timpul acestuia – sa se documenteze, sa ia notite, sa redea cat mai fidel atat aspectele care tin de tonalitate si discurs, cat si tot ce tine de informatia propriu-zisa care trebuie transmisa publicului.

Un alt aspect extrem de important pentru reusita evenimentului este ca interpretul sa primeasca materialele necesare pentru a-si putea pregati vocabularul. Fiecare domeniu in parte are elementele specifice, iar intrepretul se poate pregati pentru fiecare domeniu in parte, iar daca organizatorul evenimentului are solicitari specifice, le pote impartasi.

Interpretariatul este munca de echipa

„Indiferent de tipul de interpretare, simultana sau consecutiva, se lucreaza in echipe de cate 2 interpreti. De ce: pentru ca se schimba la fiecare 20 de minute. Se ajuta cand vine vorba de multe cifre si denumiri (cel care traduce este ajutat de catre colegul care scrie cifrele pe un carnetel la vederea colegului). Un alt motiv este ca activitatea este una extrem de solicitanta (auzi, gandesti, reformulezi mesajul in specificul si specializarea unei alte limbi), iar la simultana auzi si vorbesti in acelasi timp”, dezvaluie Ruxandra Grigorescu de la Transl8.ro, din secretele interpretariatului.

Un alt motiv pentru care nu este suficient un singur interpret la un eveniment este si durata; un curs nu dureaza foarte mult, dar o conferinta poate dura de dimineata pana seara si adesea chiar trei zile la rand – este imposibil pentru un singur om sa asigure un serviciu de calitate ore in sir, fara niciun ajutor.

Unde poti intalni un interpret?

Literalmente peste tot unde cei prezenti nu vorbesc in mod necesar aceeasi limba. Interpretii sunt nelipsiti de la conferinte, cursuri, intalniri de afaceri si, in situatii speciale, chiar si la evenimente de viata. Adica, de exemplu, atunci cand are loc o casatorie intre un cetatean roman si un cetatean de alta nationalitate, interpretul este acolo si contribuie la unirea destinelor celor doi.

Ce este interpretariatul?

Activitatea prin care interpretul traduce mesajul vorbitorului dintr-o limba straina in limba romana sau invers se numeste interpretariat. Totusi, aceasta definitie nu cuprinde chiar tot ce presupune un serviciu de interpretare, pentru ca interpretariatul deserveste atat evenimentele cu public restrans, cat si cele cu public numeros sau cele transmise live la radio, la televizor sau pe internet, iar cerintele, inclusiv cele tehnice, sunt diferite. De asemenea, interpretariatul prezinta tipuri si subtipuri, astfel incat lucrurile se diferentiaza si in functie de acest aspect.

Interpretariat simultan, consecutiv, chouchotaj sau pentru relatia cu autoritatile.

Interpretariatul simultan – “la casca” - este cel mai potrivit pentru traducerea live la conferinte, cursuri, si alte evenimente de acest gen. in acest caz, traducerea poarta denumirea de interpretariat simultan si este realizata in timp real, avand avantajul economiei de timp pentru lucrarile respectivului eveniment. Acest tip de interpretariat este realizat prin intermediul unor tehnologii dedicate, ce permit fiecarui vorbitor/ascultator sa selecteze limba de comunicare cunoscuta si inteleasa de catre acesta. Tehnologia expusa mai sus este utilizata in cazurile in care exista mai multi ascultatori sau mai multe limbi folosite. „in primul rand, interpretul isi desfasoara activitatea intr-o cabina de traduceri in care se afla doua pupitre, fiecare echipate cu un microfon si o pereche de casti. Sunetul intra in casti, iar intepretul transmite mesajul prin intermediul microfonului. Ascultatorul foloseste un receptor pentru a auzi mesajul transmis. Acesta este practic procesul de interpretarea simultana”, simplifica explicatia procedurilor Ruxandra Grigorescu, managerul general al Transl8.

Interpretariatul consecutiv este ideal pentru conferinte, cursuri, intalniri. in acest caz, traducerea este realizata consecutiv, astfel: vorbitorul rosteste enuntul, interpretul traduce respectivul enunt, vorbitorul isi continua discursul, iar interpretul activitatea de interpretariat. Acest tip de interpretariat este insotit de notite luate de catre interpret.

Chouchotajul (whispering) este un tip de interpretariat utilizat de obicei in cadrul intalnirilor cu un numar restrans de participanti. Interpretul realizeaza traducerea soptit, astfel incat sa nu deranjeze celelalte persoane prezente.

Interpretarea pentru servicii notariale sau judiciare este o situatie aparte. Astfel, in cazul cetatenilor straini, este nevoie un traducator autorizat pentru interactiunea cetateanului strain cu autoritati precum birouri notariale, politie, instante judecatoresti etc.

Evenimentele cu public restrans

Evenimentele cu public restrans care pot beneficia de facilitarea comunicarii prin interpreti intre persoane care vorbesc limbi diferite sunt diverse, de la workshopuri la intalniri de afaceri, sedinte de actionariat sau de lucru sau pot fi chiar intalniri sau reuniuni tête-à-tête sau online, oficiale sau neoficiale, intre politicieni, oameni de afaceri, reprezentanti ai sectorului public sau privat, care doresc sa poarte fara oprelisti sau ambiguitati o discutie (uneori confidentiala), desi nu vorbesc o limba comuna. in cazul evenimentelor cu public restrans, beneficiarii fie decid de comun acord sa apeleze la un interpret, fie una dintre parti organizeaza lucrurile in asa fel incat sa asigure si prezenta unei persoane specializate in interpretare simultana, consecutiva sau chouchotaj (whispering), care cunoaste bine ambele limbi, astfel incat sa poata explica ce anume vrea sa spuna fiecare participant in parte.

Evenimentele cu public numeros

in cazul evenimentelor cu public numeros, acest serviciu poate fi prestat fie de catre interpreti independenti, fie de catre firme specializate in traduceri si interpretariat, care, de obicei, detin si tehnologia necesara sau colaboreaza cu firme care asigura tot ce trebuie din punct de vedere tehnic – pentru ca serviciile de interpretariat nu pot fi prestate in conferinte in lipsa unei cabine izolate fonic, a sistemelor de preluare si redare audio, a castilor distribuite pentru fiecare participant in parte.

Ruxandra Grigorescu de la Transl8 detaliaza de ce serviciul de intepretare simultana nu ar functiona fara ajutorul colegilor de la tehnic: „acestia se ocupa de montarea si demontarea cabinei, se asigura ca sonorizarea functioneaza si ca interpretii isi pot face treaba linistiti. Pe langa toate acestea, sunt alaturi de interpreti pe toata durata evenimentului si intervin extrem de prompt atunci cand ceva nu functioneaza. Tot ei ofera asistenta participantilor cu privire la utilizarea castilor de traducere”.

De ce anume are nevoie un interpret?

„Lucrul in echipa, interpret si vorbitor, poate conduce la rezultate extraordinare”, spune Ruxandra de la Transl8. Interpretul are nevoie sa vada speakerul, care trebuie sa foloseasca un ritm calm si masurat in vorbire. Vorbitorii cu experienta la conferinte si evenimente care au beneficiat de servicii de interpretare stiu acest lucru si s-au adaptat; ei vorbesc masurat, clar, si fac mici pauze, ca sa faciliteze munca interpretului. Ritmul calm al vorbitorului este necesar pentru ca interpretul sa poata transmita mesajul cat mai clar si mai exact. Iar daca vorbitorul uita ca spusele ii sunt traduse in timp real catre public si vorbeste repede, alert si neclar exista posibilitatea ca mesajul sa nu ajunga la auditoriu exact cum ar trebui. Contactul vizual ajuta foarte mult in acest domeniu.

De asemenea, trebuie si apa, un caiet si un pix; toate acestea par lucruri de mica importanta, dar pentru cineva care vorbeste o mare parte din zi apa este necesara pentru gura uscata, iar caietul si pixul sunt utile pentru multitudinea de cifre si alte detalii.

Cum se obtin serviciile unui interpret?

Cel mai simplu, mai rapid si cu succes garantat (si, adesea, chiar mai convenabil), de la o firma specializata in interpretariat si traduceri. Firmele cu experienta in domeniu cunosc interpretii cei mai potriviti pentru tipul de eveniment care urmeaza sa aiba loc si stiu cum sa aloce exact resursele necesare, atat din punctul de vedere al persoanelor specializate pe domeniul respectiv, cat si din punct de vedere tehnic. Firmele au echipe formate, care au mai lucrat impreuna. Cand se lucreaza cu o echipa formata, experimentata, se evita problemele de compatibilitate si comunicare care pot aparea cand trebuie sa se adapteze unii la altii interpreti si tehnicieni care nu au mai relationat anterior. Pentru ca evenimentele sa se desfasoare conform asteptarilor, fiecare trebuie sa stie exact ce are de facut si pe cine se poate baza in diversele situatii practice de la fata locului, iar reprezentantii unei firme de interpretariat coordoneaza in acest scop munca tuturor celor implicati.

Iar data viitoare cand mergi la o conferinta sau la un eveniment care necesita interpretariat, vei sti ca o parte din succes se datoreaza si echipei de specialisti care au grija ca mesajele transmise de vorbitori in diverse limbi straine sa ajunga nealterate la public. si daca te vei uita cu atentie in sala, vei vedea si cabina in care lucreaza, cuminti si adesea nevazute, vocile pe care le auzi in casca.