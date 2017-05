Grupul Roche, unul din pionerii globali ai industriei farmaceutice si de diagnostic, a inregistrat o crestere de 4% a vanzarilor globale in primul trimestru al acestui an, pana la 12,9 miliarde franci elvetieni, la o rata de schimb constanta.

„Am inceput acest an cu o crestere buna a vanzarilor ambelor noastre divizii - Farmaceutice si Diagnostic - si cu rezultate pozitive in studiile noastre clinice. Un aspect important al acestui prim trimestru a fost aprobarea de catre Food and Drug Administration din Statele Unite (FDA) a unui nou medicament destinat tratamentului sclerozei multiple”, a comentat asupra rezultatelor Severin Schwan, CEO al Grupului Roche.

Rezultatele diviziei de farmaceutice

Vanzarile diviziei de farmaceutice au crescut cu 3% in primul trimestru al acestui an, pana la 10,2 miliarde de franci elvetieni, pe fondul cererii promitatoare pentru noul medicament destinat pacientilor cu anumite forme de cancer de vezica urinara, tract urinar sau cancer pulmonar. La acesta s-au adaugat in principal vanzarile unui medicament destinat tratamentului cancerului de san.

In Europa, vanzarile diviziei de farmaceutice a Grupului Roche au inregistrat o crestere de 1%, fiind impulsionate de medicamentele destinate cancerului de san si afectiunilor reumatologice. In Statele Unite, vanzarile companiei au crescut cu 6%, in timp ce in Japonia vanzarile au scazut cu -2%.

Vanzarile diviziei de diagnostic

In ceea ce priveste performantele diviziei de diagnostic, vanzarile acesteia au crescut cu 6%, pana la 2,8 miliarde de franci elvetieni. Principalii contributori la aceasta crestere au fost solutiile centralizate de diagnostic si cele Point of Care Solutions, in special pe segmentul de imuno-diagnostice (+13%). Cel mai puternic avans al vanzarilor a fost inregistrat in zona Asia-Pacific (+13%) si America Latina (+21%). Vanzarile din zonele EMEA (+2%) si Japonia (+4%) au fost de asemenea impulsionate de acelasi portofoliu de solutii, in timp ce in SUA, vanzarile au crescut cu 4% pe baza performantelor Tissue Diagnostics.

Noi aprobari de medicamente in 2017

In primele trei luni ale anului 2017, Grupul Roche a primit aprobare din partea Food and Drug Administration din Statele Unite pentru un medicament destinat tratarii a doua forme de scleroza multipla. Scleroza multipla este o boala cronica, ce afecteaza un numar estimat de 2,3 milioane de oameni la nivel mondial, si pentru care nu exista un remediu in acest moment.



In aceeasi perioada, Comisia Europeana a acordat o aprobare conditionata de intrare pe piata pentru un medicament destinat tratarii pacientilor adulti cu o forma specifica de cancer pulmonar avansat fara celule mici (NSCLC).

Rezultele studiilior clinice

Grupul Roche a anuntat rezultate importante ale unor studii clinice in primul trimestru din 2017, pentru medicamente care trateaza o forma agresiva a cancerului de san, carcinomul renal metastatic si cancerul pulmonar avansat fara celule mici.

Perspective pentru 2017