La patru ani de la lansare, proprietarii berii artizanale Zaganu au pentru 2017 un plan ambitios: deschiderea primului bar specializat pentru beri artizanale, localizat in centrul Bucurestiului, au spus Laurentiu Banescu si Alexandru Geamanu, fondatorii afacerii, in emisiunea Profesionistii in Retail.

Cei doi antreprenori care au pariat pe microberaria din satul Maneciu-Ungureni sunt Alexandru Geamanu, care a lucrat mai bine de 15 ani in publicitate, si Laurentiu Banescu, nume asociat cu industria bauturilor si bunurilor de larg consum timp de un deceniu. Ideea unei afaceri proprii a aparut in 2012, desi cei doi se cunosc din 1997, fiind buni prieteni.

Prima bere au produs-o in urma cu patru ani in fabrica de bere din judetul Prahova. S-au simtit precum alchimistii, incercand, alaturi de berarul-sef, diferite combinatii pentru a obtine in final gustul perfect. In prezent, Zaganu o bere artizanala, nepasteurizata, ajunge in peste 450 de locatii din tara.

“2016 a fost un an bun. A inceput destul de dificil pentru noi. A trebuit sa facem niste investitii insa a fost un an bun din punct de vedere al vanzarilor, am adus clienti noi, sa dezvoltam niste beri noi, sa participam la evenimente. HoReCa este canalul nostru de distributie pe care ne focusam si vrem sa-l crestem, atat in Bucuresti cat si in tara. Avem distribuitori in Iasi, in Brasov, in Cluj, Sibiu, Constanta, Timisoara. In total suntem in 450 de baruri, terase, restaurante si magazine. Noi ne concentram pe consumul in afara casei, e canalul nostru tinta si incurajam cat mai multi oameni sa iasa in oras si sa bea bere. Consumul de bere la sticla a crescut anul trecut”, au povestit cei doi antreprenori.

Berea Zaganu poate fi achizitionata si din cateva magazine din retelele Mega Image si Auchan din Bucuresti. “Suntem limitati de capacitatea de productie, vom ramane la numarul actual de magazine in perioada urmatoare”, spune Alexandru Geamanu (foto sus).

Planurile pentru anul acesta vizeaza deschiderea primului bar propriu, specializat in bere artizanala, care va fi localizat intr-o zona centrala din Bucuresti.

“Vrem sa deschidem propriul bar intr-o zona centrala din Bucuresti unde sa vindem berile noastre si alte beri artizanale. Va fi un fel de templu al berilor artizanale. Niciodata nu i-am vazut pe ceilalti producatori de bere artizanala ca pe niste competitori, ci mai degraba ca niste oameni pasionati de acelasi lucru ca si noi. Incercam sa facem un fel de front comun pentru promovarea berilor artizanale”, a adaugat Laurentiu Banescu.

Volumul pietei berii din Romania s-a mentinut anul trecut la 15,8 hl, nivel atins si in 2015. Si consumul pe cap de locuitor s-a situat la nivelul anului precedent, de 80 l, conform datelor Asociatiei Berarii Romaniei.

Daca la nivelul anilor 2010-2011 Romania “se lauda” cu doua proiecte in zona berilor artizanale – una apartinea producatorului Ursus Breweries si se afla in Cluj-Napoca, iar cea ce-a doua era din Timisoara si reprezenta o investitie a companiei Berarium – valoarea totala a investitiilor nedepasind suma de doua milioane de euro, in prezent numarul acestor afaceri creste constant de la an la an. Astfel, cateva nume importante din domeniu sunt Zaganu, Hophead Brewery, Ground Zero, Nemteana sau Sikaru.