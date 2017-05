Deloitte a inaugurat Centrului de Servicii Regionale in Romania, denumit Deloitte Tehnologie. Centrul din Bucuresti se alatura celorlalte trei centre de tehnologie Deloitte din lume, situate in Hyderabad ( India), Belfast (Irlanda de Nord) si Orlando ( SUA). Acesta va genera cel putin 800 de locuri de munca pana in 2020, conform declaratiilor oferite de catre reprezentantii companiei in cadrul unei conferinte de presa.

Centrul European de Servicii Regionale are deja peste 100 de consultanti IT angajati si reprezinta o investitie ce demonstreaza potentialul IT al Romaniei. Numarul de angajati pe care si l-au propus pana in 2020, strict pe partea de IT, este de cel putin 650.

"Stabilirea Centrului de tehnologie la Bucuresti inseamna o recunoastere a talentelor IT pe care Romania le are , precum si a dinamicii pietei locale de IT. Centrul va oferi talentelor IT din Romania oportunitatea de a-si dezvolta aptitudinile, prin implicarea in proiectele internationale majore”, a declarat Satya Swaroop Roddam, managing director Deloitte Tehnologie.

Posturi vacante sunt atat pentru seniori cat si pentru juniori. Experienta de business reprezinta un avantaj, insa, in cazul in care nu exista, reprezentantii companiei au declarat ca acestia pot sustine training-uri in acest sens. Mai mult de atat, pe viitor, angajatii pot opta pentru transferul catre celelalte centre de tehnologie Delloite din lume.

“O sa se poata reloca si din Romania in strainatate. In prezent avem colegi din UK care lucreaza la centrul din Romania. Am angajat si juniori si seniori si vom continua acest trend. Daca nu sunt deja oameni experimentati in domeniu respectiv avem mijloacele prin care noi sa facem acest training", a declarat Alina Chitu, head SAP Deloitte.

Centrul de Servicii Regionale va furniza servicii SAP, Analytis/Managementul Informatiei si tehnologii digitale catre clientii Deloitte din Romania, precum si din piete europene majore precum Marea Britanie si Germania, furnizand aplicatii software si servicii catre 75% din companiile prezente in Top 100 Fortune.

Noua echipa vine in completarea celor peste 600 de angajati pe care Deloitte ii are in Romania, iar in viitor reprezentantii companiei se asteapta ca numarul angajatilor din cadrul companiei, pe toate liniile de business, sa depaseasca 2.000.

Deloitte furnizeaza clientilor din sectorul public si privat din industrii variate servicii de audit, consultanta , servicii juridice, consultanta financiara si de managementul riscului, servicii de taxe si alte servicii adiacente.