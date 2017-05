Retailerul german Deichmann a vandut anul trecut, in Romania, incaltaminte in valoare de peste 85 milioane euro, in crestere cu aproape 16% fata de anul anterior, cand a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ 72 milioane euro. Pentru anul in curs, Deichmann planuieste sa deschida sapte noi locatii si sa lanseze serviciul de livrare la domiciliu.

Anul trecut, retailerul a vandut 3,2 milioane de perechi de incaltaminte. Deichmann Romania, care apartine de grupul Deichmann, cu sediul in Essen, si a intrat pe piata locala in urma cu zece ani, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri cu 16% mai mare decat in anul anterior: „Suntem in continua crestere, iar printre strategiile noastre se numara faptul ca noi abordam toate grupele de varsta si categoriile sociale. Cu acest concept am reusit sa accesam o nisa de piata”, spune Daniel Popa, director general Deichmann Romania.

Anul acesta, retailerul german planuieste sa deschida sapte noi magazine si sa reamenajeze trei locatii existente: „Ne bucuram ca prin deschiderea unor noi magazine vom putea crea si in jur de 40 de noi locuri de munca”, spune Popa.

Deichmann Romania a deschis primul magazin in 2007 si de atunci si-a extins in continuare reteaua de filiale. Cu cele opt noi fi magazine care au fost deschise in 2016, compania este prezenta acum in 82 de locatii. Numarul angajatilor a crescut in total la 629 de la 612, cati erau in 2015.

In septembrie anul trecut, retailerul german a lansat si magazinul online: „Particularitatea in comparatie cu magazinele pur online este ca noi urmarim o abordare multichannel. Clientul poate alterna intre oferta stationara si cea online si gaseste peste tot aceleasi preturi”, declara Daniel Popa.

Clientul poate verifica si vedea modelul dorit intr-unul din cele peste 80 de magazine si in final il poate comanda online. Invers, se poate orienta oricand in magazinul online si apoi poate cumpara articolul dintr-un magazin stationar, respectiv poate verifica si online daca incaltamintea se afla pe stoc in magazinele stationare. „Pentru noi inseamna o extindere a serviciilor pentru clienti, spune Popa.

O alta oferta noua este serviciul de livrare la domiciliu „Ship to home”, care va fi introdus de la sfarsitul lunii mai 2017. Prin acest sistem clientii pot comanda, aflandu-se intr-o anumita filiala, un model care in momentul acela nu se afla pe stoc in filiala respectiva – urmand apoi ca acest model sa le fie livrat gratuit acasa.

Deichmann la nivel international

Deichmann Romania este o filiala a companiei Deichamnn SE, lider de piata in domeniul retail-ului german si european de incaltaminte. Grupul Deichmann a obtinut in exercitiul financiar trecut un venit brut de 5,6 miliarde euro (4,8 miliarde euro net), fiind prezent in 23 tari europene si in SUA. Cresterea cifrei de afaceri, neluand in considerare efectul valutar, este de 5,6 procente. In 2016 Grupul a vandut prin filialele sale stationare si prin magazinele online in jur de 173 de milioane de perechi de pantofi. La sfarsitul anului 2016 el opera in total 3.857 magazine si avea un numar de 38.252 angajati. Prin aceasta, compania a creat in 2016 aproape 1.000 de noi locuri de munca.

In 2017, grupul Deichmann va deschide primele magazine in Franta si Belgia. Pentru anul curent grupul planifica pe plan international deschiderea a 262 noi filiale si modernizarea a 185 de magazine, in urma unei investitii internationale de aproximativ 232 milioane euro.