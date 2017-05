La aproximativ 10 ani de la lansare, Smart Bill, unul dintre cele mai cunoscute programe de facturare din Romania, lansat de sibienii Ioana Hasan, Radu Hasan si Mircea Capatina, a ajuns la finalul anului trecut la o cifra de afaceri de 1 milion de euro, iar pana la finalul anului curent spera sa ajunga la 1,5 milioane de euro. CEO-ul companiei a vorbit in cadrul unei conferinte in care a lansat un produs dedicat contabililor despre planurile ambitioase in ceea ce priveste dezvoltarea unui soft contabil ce foloseste inteligenta artificiala.

In acest moment, Smart Bill are in jur de 50.000 de clienti. Radu Hasan estimeaza ca in viitorii 3-4 ani sa ajunga la 100.000 de firme platitoare. La aceasta performanta se asteapta sa ajunga si cu ajutorul noii aplicatii pe care a lansat-o, respectiv Smart Bill Conta, care are ca scop sa usureze activitatea contabililor. Dezvoltarea aplicatiei a durat aproximativ un an si a fost sustinuta de investitia de 1 milion de euro atrasa, anul trecut, de Smart Bill de la Catalyst si Gecad Group. Aplicatia este gratuita si face legatura in timp real intre antreprenori si expertii contabili, iar reprezentantii companiei se asteapta ca va contribui la cresterea vanzarilor cu peste 50% pe an.

"Un antreprenor poate factura direct de pe telefonul mobil in fata clientului, iar factura ajunge instant atat la client, cat si la departamentul sau firma de contabilitate. Daca pana acum Smart Bill era focusat in special pe antreprenori, Smart Bill Conta vine sa faca legatura si cu expertii contabili. Intr-o lume conectata in permanenta la internet, am considerat ca acesta era pasul firesc pe care trebuia sa-l facem”, a declarat Radu Hasan, co-fondator & CEO Smart Bill.

Aplicatia poate fi accesata de oriunde, de pe orice dispozitiv conectat la internet, in mod securizat si permite vizualizarea documentelor finale sau intermediare ale fiecarui client. Smart Bill Conta va fi actualizata permanent, in timp real si in mod transparent pentru utilizatori. Datele nu se vor pierde datorita backup-ului automat in cloud. Cu o interfata moderna si usor de utilizat, aplicatia este accesibila si are cerinte minime de instalare, conform informatiilor oferite de catre reprezentantii companiei.

Recent, compania a castigat un premiu european de cercetare de 600.000 de euro, suma pe care o va folosi pentru a duce softurile contabile la un al nivel, cu ajutorul inteligentei artificiale.

"Vrem sa automatizam o parte din procesele care nu aduc nici contabilului si nici antreprenorului niciun fel de valoare, respectiv introducerea de data. In urma acestei schimbari, firma de contabilitate poate sa aiba mai multi clienti cu aceleasi resurse sau poate sa pastreze numarul de clienti si sa le ofere valoare adaugata mai mare, avand mai mult timp liber", a adaugat Radu Hasan, CEO-ul companiei.

Prin intermediul Smart Bill se emit lunar peste 2.000.000 de facturi si se factureaza peste 2 miliarde de euro anual.