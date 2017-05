Sotii Svetlana si Petru Dulgher au achizitionat in urma cu sase ani crama din zona Valul lui Traian, din sudul Basarabiei. De pe cele 360 de hectare au fost produse 100.000 de sticle de vin, sub brandul Gitana Winieries, majoritatea ajungand pe piete precum Romania, Japonia, Italia, Canada, Belgia sau Germania. Planurile pentru acest an vizeaza dublarea afacerilor si adaugarea de noi piete de desfacere.

Crama, care dateaza din 1953, se afla in zona Valul lui Traian din sudul Basarabiei, cunoscuta pentru cultivarea soiurilor de struguri pentru vinurile rosii. Vinaria se afla in satul Tiganca, din raionul Cantemir. In crama se cultiva atat soiuri autohtone, din Romania si Basarabia, precum Feteasca Regala sau Rara Neagra, dar si soiuri internationale precum Cabernet Sauvignon, Merlot si Chardonnay.

Sotii Dulgher au cumparat crama si terenul in 1997, prima colectie de vinuri aparand pe piata in 2011. Business-ul a fost sustinut integral din fonduri proprii, investitia initiala fiind in curs de amortizare.

“La inceput ne-am lovit de insuficienta de piata, vorbim de o piata mica in Republica Moldova, noi aveam un produs care putea trece usor drept unul industrial daca luam in considerare suprafata cultivata. Am putea produce cantitati de vin foarte mari. Am ales insa sa facem ceva artizanal. Am inceput cu piata Republicii Moldova dupa care ne-am gandit sa ne extindem si am zis ca trebuie sa avem in vedere cel putin tarile din jur. Am ales Romania pentru a deschide o societate in 2015. Am inceput sa vindem in Romania si in afara, logistic e mai simplu de aici fiind o tara membra UE, decat in Moldova unde exista taxe vamale”, a explicat pentru wall-street.ro Lilia Dulgher, director de vanzari al companiei.

O alta piatra de incercare pentru noul brand de vinuri a fost, pe piata din Basarabia, concurenta venita din partea marcilor recunoscute precum Cricova sau Purcari, care beneficiau de bugete de marketing consistente.

“Vorbim de marci nationale pentru care s-a muncit mult timp, noi am venit cu ceva traditional, un produs special, dar concurenta cu aceste branduri mari a fost o provocare foarte mare, acestea avand in spate si bugete de marketing foarte mari. Noi am comunicat prin viu grai, fara a beneficia de aceste bugete”, mai spune Lilia Dulgher.

Daca in 2011 au fost livrate 15.000 de sticle, anul trecut numarul acestora a ajuns la 100.000 de sticle, dintre care 35.000 au fost vandute pe piata din Romania. Un numar de 35.000 de sticle au ajuns pe piete precum Japonia, Italia, Canada, Belgia sau Germania.

“Consumatorii din aceste tari nu auzisera de vinurile din Republica Moldova, era ca si cum aruncai o piatra in perete si ea se intorcea inapoi. Numai entuziasmul ne ajuta in continuare. Daca am reusit sa exportam in tari mari, consumatoare de vin, inseamna ca ne reuseste comunicarea, mai ales ca Republica Moldova are o experienta de sute de ani in productia de vin. Nu poti cuceri un consumator asa repede. E un produs care trebuie comunicat, consumatorul trebuie sa inteleaga ce bea si sa revina. Japonia este o piata mai usoara decat Italia sau Franta sau Elvetia. Japonezii sunt deschisi la tot felul de provocari, financiar stau foarte bine si isi permit luxul de a incerca vinuri noi, gasesc vinurile noastre oarecum mai ieftine decat cele de pe piete cu notorietate creata. Exista bariera de comunicare insa, ne privesc cumva exotic. Nici Romania nu a fost o piata usoara chiar daca vorbim aceeasi limba. Pentru ca exista o concurenta din partea producatorilor de aici, si romanii sunt nationalisti, isi beau in primul rand vinurile lor. Dar nostalgia pentru Moldova si crezul ca in Moldova se regasesc produse autentice ne salveaza. Insa trebuie sa fii foarte atent in cee ace faci, vinurile sa fie din ce in ce mai bune, constanta in comunicare pentru ca daca romanul nu te mai crede nu mai exista cale de intoarcere”, crede directorul de vanzari.

Ponderea vanzarilor in HoReCa si retail este egala, un vin din gama Gitana Wineries putand fi achizitionat la raft pentru 39 de lei, respectiv pana la 200 de lei in restaurante.

Pentru acest an, compania intentioneaza sa extinda numarul pietele de desfacere, un pas in acest sens fiind intrarea pe piata din Polonia.

“Vrem sa ne extindem la export si in HoReCa si vrem sa ne consolidam pozitia in piata prin investitii in resursa umana, cu o echipa mica nu mai putem face fata. Incepem colaborarea cu Polonia, o alta piata grea, trebuie sa facem o comunicare ampla pentru HoReCa din Polonia. Am vrea sa ajungem in SUA, insa inca analizam”, sustine Lilia Dulgher.

De asemenea, directorul de vanzari estimeaza o dublare a cifrei de afaceri, de la 1,28 milioane de lei in 2016.

Romania are circa 180.000 de hectare cu vita-de-vie grupate in 37 de podgorii, din care doar 28% se afla in circuitul economic, diferenta facand loc aparitiei de noi producatori de vin, noi nume testand productia in fiecare an. Cu acest nivel al suprafetei ocupate cu vita, Romania se afla pe locul cinci in Europa si pe locul 11 in lume. Piata vinului imbuteliat este estimata la 250-300 de milioane de euro, insa gradul de fragmentare este foarte ridicat, in conditiile in care exista aproximativ 100 de jucatori locali.

In anul 2015, conform datelor APEV Romania, Romania a avut exporturi de aproape 14 milioane de litri de vin in valoare totala de 24 milioane de euro. Cele mai importante cinci piete de export pentru vinurile produse local sunt Marea Britanie, Germania, China, Olanda si Bulgaria.

In afara spatiului european, China este cea mai importanta tara de export pentru vinurile romanesti, urmata de Statele Unite ale Americii care importa din Romania 800.000 litri de vin si de Canada cu 300.000 litri de vin.

Pretul cel mai bun raportat la numarul de litri exportati este oferit de Finlanda care plateste 5,63 euro pentru un litru de vin romanesc si a importat 6.300 litri in 2015. Ungaria plateste 5,41 euro/litru, urmata de Luxemburg care ofera 4,71 euro/litru, dar a cumparat doar 6.000 litri de vin anul trecut. La polul opus, cel mai mic pret pentru vinul romanesc este oferit de Slovacia, mai exact 0,59 euro/litru, urmata de Bulgaria cu 0,79% euro/litru si de Istrael cu 1,38 euro/litru.