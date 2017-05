Maybelline New York este brandul care aduce cele mai noi si hot look-uri urbane de machiaj inspirate din vibe-ul New York-ului, prezentandu-le consumatoarelor intr-un mod accesibil, fun si in stilul Do it Yourself. Si pentru ca obiectivul nostru este sa fim aproape de generatia young, abordand un limbaj fresh si desigur potrivit, am decis sa iesim din sfera tutorialului de machiaj clasic cu un nou proiect video, exclusiv online MACHIAJ IN ORAS , in care protagonistele sunt Ioana Stratulat, make-up artist oficial Maybelline New York Romania si artista Sore Mihalache.

Noul format consta intr-un serial video, unde lunar in fiecare episod vom aborda teme contextuale din sfera machiajului. Ca si topics, informatiile vin din doua surse: social media community listening unde cele mai pregnante cerinte ale fanilor in materie de make-up sunt luate in considerare, dar si beauty trends unde analizam dinamica cautarilor pe Google in functie de sezonalitate.

In ceea ce priveste structura serialului, lunar vom posta un episod principal in care le regasim pe Ioana si Sore prezentand un machiaj pentru un look complet. Ioana ii explica lui Sore, dar si consumatoarelor, pas cu pas aplicarea fiecarui produs in parte, iar in acelasi timp aduce diverse tips & tricks pentru a adauga un flavour aparte look-ului. Tematica lunara se continua cu 2-3 tutoriale mici,de 1 minut in care targetam consumatoarele care au nevoie de informatia concisa si rapida, focusul cazand mereu pe anumiti pasi de machiaj.

„Am pasit cu bucurie in platoul Machiaj in Oras stiind ca pasiunea mea pentru machiaj va ajunge la o multime de persoane la fel de pasionate. Impreuna cu Sore, care este o persoana plina de viata si care la randul ei iubeste machiajul, ne propunem sa transformam tutorialele greoaie despre machiaj intr-o discutie intre prietene, relaxata, dar prin care sa transmitem informatii corecte si mereu actuale.” Ioana Stratulat, Make-up artist oficial Maybelline NY Romania.

Primul episod se invarte in jurul ideii de ten fresh pentru primavara, moment in care apar diferite probleme ale tenului. Odata problema descoperita, Ioana vine in ajutor cu solutia: machiajul boho-chic, perfect pentru aceasta perioada a anului, iar care, cu produsele potrivite va rezolva si problema excesului de sebum regasita de Sore.

„Obsesia Maybelline New York este sa devina love brandul consumatoarelor de machiaj din Romania, cu o misiune clara de a pune la dispozitia consumatoarelor noastre cele mai trendy si smart produse pentru crearea cu usurinta a celor mai hot look-uri inspirate din orasul tuturor posibilitatilor, New York. Pentru a ne numi insa cu adevarat un love brand este important sa asiguram doua din cele mai importante atribute de brand pentru consumatoarele de machiaj: educatie si proximitate. Cu noul concept de seriale online "Machiaj in oras " ,Maybelline New York rescrie reguile de promovare si educare, pentru prima data in piata de machiaj din Romania, punand pe primul loc proximitatea. In trei cuvinte Machiaj in Oras by Maybelline New York: Always on, usor, educational!” Smaranda Teleaba, Marketing Manager Make-up, CPD, L’Oreal Romania

Episodul are in vedere diferite componente: atat dinamica dintre cele doua protagoniste, cat si aplicarea, beneficiile produselor si tips&tricks. Mai mult, Ioana Stratulat este familiarizata cu abordarea one-to-one a consumatoarelor, datorita interactiunii de pe pagina de Facebook Maybelline NY Romania, unde o regasim lunar in sesiuni live.

„Machiaj in Oras este un proiect de beauty, dar unul #different asa cum mi-am obisnuit comunitatea dintotdeauna. Ce il face sa fie diferit? Impreuna cu Maybelline NY si Ioana am reusit sa aducem informatia catre fete intr-o maniera simpla, explicita si cat se poate de fun. Imi doresc ca ele sa inteleaga ca less is more, ca sa ai imperfectiuni este cat se poate de normal si natural, si sa le transmit ca cel mai tare trend in materie de make-up, valabil din toate timpurile, este naturaletea. Ramane IN si e HOT!” Sore, local spokesperson Maybelline Romania

