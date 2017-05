Cele mai importante zece tranzactii care au avut loc in Romania in 2016 au avut o valoare estimata la 2,7 miliarde de dolari, 76,3% din valoarea totala estimata la 3,54 miliarde de dolari, potrivit datelor publicate, marti, de compania de consultanta si audit EY Romania.

Achizitia activelor SAB Miller, in valoare de 700 milioane dolari, a fost cea mai mare tranzactie care a avut loc in Romania anul trecut, conform EY Romania. Pe locul doi se situeaza achizitia KMG International, in valoare de 680 milioane dolari, iar pe trei - achizitia lantului de magazine Profi (564 milioane dolari). Astfel, primele trei au avut o valoare cumulata de 1,94 miliarde dolari, 55% din valoarea totala, potrivit News.ro.

Potrivit specialistilor EY Romania, in 2017 e posibil ca sectorul financiar sa faca primele tranzactii semnificative cu bancile grecesti. In rest, activitatea de M&A (fuziuni si achizitii) va fi similara cu cea de anul trecut, iar sectorul bunurilor de consum isi va continua dezvoltarea si va exista o consolidare a sectorului serviciilor medicale.

”In 2017, in afara de sectorul bancar, continua sa fie active domeniile unde s-a observat tendinta consolidarilor si in 2016. In investitiile imobiliare, interesul se indreapta cu precadere catre centre comerciale si birouri, prin fodurile de investitii imobiliare prezente in piata (NEPI, Globalworth si GTC/Lonestar), dar exista si semne de reviriment timid pe zona rezidentiala. Serviciile medicale vor fi active datorita celor doi jucatori privati (Medlife si Regina Maria), care vor continua cresterea afacerilor si prin achizitii. In sectorul retail, este de asteptat ca achizitia Profi de catre Mid Europa Partners sa genereze consolidari in sector”, se arata in raport.

In 2016, valoarea pietei de fuziuni si achizitii din Romania a fost 3,54 miliarde dolari, in scadere cu 3% fata de 2015, iar numarul tranzactiilor a fost 113, in scadere cu 8% fata de 2015. In schimb, s-a inregistrat o crestere a tranzactiilor interne, cumuland 41% din numarul total, fata de 35% in 2015. Valoarea medie a tranzactiilor de sub 100 milioane dolari a fost 24 milioane dolari.

”Dupa numarul de tranzactii, cele mai atractive sectoare au fost cel de productie (cu 20 de tranzactii), sectorul serviciilor (cu 12 tranzactii), urmate de IT si cel alimentar si de bauturi (cu cate 11 tranzactii fiecare)”, se arata in raport.

Comparativ cu 2015, cand predominanti au fost investitorii din SUA, cei mai importanti investitori straini au fost europeni (Germania – 12 tranzactii, Franta – 7 tranzactii, Polonia – 5 tranzactii). Doar 3 din tranzactiile inregistrate au fost facute de investitori romani care au achizitionat tinte externe. Majoritatea covarsitoare a investitorilor au fost strategici (81%), numarul tranzactiilor efectuate de acestia fiind similar cu cel din 2015 (83%).

Specialistii EY Romania au oferit consultanta pentru patru tranzactii din top 10: SAB Miller, Profi, Albalact si Shopping City Sibiu. Echipa departamentului de asistenta in tranzactii e condusa de Florin Vasilica, impreuna cu directorii executivi Liliana Busoiu, Ioana Mihai si Horiana Istodor.

Conform unei estimari publicate recent de firma de consultanta PwC, valoarea totala a fuziunilor si achizitiilor din Romania a crescut cu 17% in 2016 fata de anul anterior, depasind 3,6 miliarde de euro.

Totodata, potrivit unei estimari publicate in luna ianuarie de firma de audit si consultanta Deloitte, valoarea pietei de fuziuni si achizitii din Romania a fost de 3,4-4 miliarde euro in 2016, cu 23% mai mult decat in anul precedent.