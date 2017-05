Mirela Pop este noul director general al grupului Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor. Aceasta l-a inlocuit pe Mircea Hotoleanu, care fusese numit director general al Teraplast in luna ianuarie a acestui an.

Mirela Pop este de profesie economist si lucreaza in Teraplast de noua ani, unde a condus departamente din sectorul financiar, iar din 2014 a trecut in zona comerciala, fiind responsabila de managementul liniei de business instalatii si amenajari, arata un comunicat transmis, miercuri, de companie Bursei de Valori Bucuresti, citat de News.ro.

De anul trecut, Mirel Pop conduce, de asemenea, activitatile liniei de business profile tamplarie si activitatile de logistica.

Business-urile gestionate de Mirela Pop genereaza aproximativ 50% din cifra de afaceri consolidata a Grupului Teraplast.

“De-a lungul ultimilor zece ani, Teraplast a avut mai multe echipe de management nelocate la Bistrita. Acum, odata cu hotararea lui Mircea Hotoleanu de a parasi compania din motive personale, am decis sa promovam in functia de director general un om cu performante dovedite in cadrul grupului”, a declarat Dorel Goia, presedintele Consiliului de Administratie Teraplast.

Grupul Teraplast a obtinut anul trecut un profit net de 40,3 milioane lei, la afaceri de 398,9 milioane lei, arata rezultatele financiare preliminare.

Din anul 2008, compania este listata la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbol TRP, si are in prezent o capitalizare de 314,9 milioane lei.

Cel mai mare actionar al Teraplast este omul de afaceri Dorel Goia, cu o participatie de 46,77%.

Sursa foto: Compania