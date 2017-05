Simiz Fashion, producator de confectii cu o vechime de peste douazeci de ani pe piata locala si care lucreaza in lohn pentru branduri precum H&M, Cos sau Massimo Dutti, a lansat propriul brand de imbracaminte, Inais. Am stat de vorba cu Silviu Simiz, directorul fabricii, si Ina Isbasescu, desginerul din spatele brandului, despre parteneriatul dintre cei doi si ce planuri au cu Inais.

Familia Simiz, care detine fabrica de confectii din Focsani, judetul Vrancea, a semnat un joint venture cu designerul roman Ina Isbasescu pentru brandul de imbracaminte Inais by Simiz, realizand astfel primul parteneriat dintre un producator si un designer locali. Producatorul, care lucreaza de peste douazeci de ani pentru piata externa, isi motiveaza decizia de a se lansa pe piata locala prin propriul brand prin prisma lipsei acestei forme de colaborare:

“Am inceput sa discutam despre acest parteneriat in momentul in care ne-am dat seama ca fiecare dintre noi isi dorea sa puna bazele unui brand local si credea in potentialul unei astfel de colaborari. Stiam ca pe piata exista multe branduri romanesti si multi designeri noi. Cu toate acestea, ne-am dat seama ca lipseste aceasta forma de colaborare intre designeri si marii producatori cu experienta si cu acces la o tehnologie superioara. Pe de o parte, aceasta le permite designerilor sa faca performanta si, pe de alta parte, le da ocazia producatorilor romani sa isi foloseasca know-how-ul pentru a sustine designerii si sa aduca un plus de valoare pe piata locala”, spune Silviu Simiz, proprietarul fabricii.

De brandul Inais by Simiz sunt responsabile in acest moment trei persoane: Ina Isbasescu, care se ocupa de creatie si design si care anterior ca designer de costum si stilist in televiziune, echipa Simiz Fashion prin fondatoarea acesteia, Elena Simiz, pe partea de productie si Lidia Herescu, care este managerul de proiect, ambele cu o experienta de peste douazeci de ani in confectii.

Simiz Fashion este o afacere de familie, prezenta pe piata din Romania de peste 20 de ani, avand la baza grupul Pandora Prod. “Incepand din 2015, am inceput dezvoltarea propriului meu business, independent de cel al fratelui meu Doru Simiz, actualul proprietar al firmei Pandora”, povesteste Silviu Simiz.

In prezent, Simiz Fashion are peste 500 de angajati, un portofoliu extins de clienti, printre care se numara COS, Massimo Dutti, Uterque, Aritzia, Zadig & Voltaire, pentru care fabrica din Focsani dezvolta modele, achizitia materialelor, productia si livrarea produselor, mai putin pe partea de creatie. “Insa suntem interesati sa includem si astfel de elemente pe viitor, pentru a adauga un plus de valoare produselor realizate. Servicille de creatie sunt oferite exclusiv pentru brandul Inais”, spune Silviu Simiz.

90% din productia Simiz Fashion ia calea exportului, restul fiind productia pentru piata interna sub brandul Inais. “Lucram cu cei mai mari producatori de imbracaminte din lume, cu diviziile lor de lux, in sistem FOB. Spre exemplu, din grupul INDITEX lucram pentru Massimo Dutti si Uterque, iar din grupul H&M, pentru COS si &Other Stories”, spune Silviu Simiz.

In prezent, articolele produse sub brandul Inais se vand online si in showroomul Band of Creators, iar producatorii au in plan sa deschida in scurt timp propriul magazin. “Stim cat de important este contactul direct cu produsul, mai ales in cazul unor piese care se diferentiaza prin tipare, detalii de executie si materiale. Articolele Inais sunt prelucrate manual, prin vopsire si prin aplicarea diferitelor efecte ”handmade”, desi sunt realizate in fabrica de confectii sub supravegherea profesionistilor nostri”, explica Ina Isbasescu.

Materialele sunt achizitionate in proportie de 90% din Italia, insa producatorul colaboreaza si cu furnizori autohtoni pentru realizarea finisajelor pentru unele dintre produse. ”De exemplu, apelam la acestia pentru vopsiri, realizarea printului cu folie sau pentru spalari”, adauga Simiz.

In medie, Simiz Fashion realizeaza lunar 40.000 de produse, iar colectia Inais numara 1.000 de piese, acestea fiind gandite si lucrate pentru o piata exclusivista. Prima colectie a brandului este alcatuita din aproximativ 50 de modele pentru primavara si vara si se concentreaza pe denim, un element definitoriu al brandului.

Despre concurenta tot mai acerba din piata de fashion, proprietarul Simiz Fashion spune: “Apar tot mai multe branduri noi, iar piata are nevoie de ele, de diversitatea si de specificul acestora. Pe piata este loc pentru productie de calitate, pentru produse realizate cu o atentie deosebita la cele mai mici detalii. Alaturi de talent, credem ca un tanar designer are nevoie de experienta lucrului cu produsul pentru a atinge performanta, acest lucru reflectandu-se in timp in tiparele, finisaje si detaliile creatiilor lor”.

Pentru anul acesta, fondatorii brandului isi doresc dezvoltarea produsului si a zonei de creatie, si pe de alta parte, penetrarea pietei de profil. La nivelul fabricii de confectii, Simiz Fashion a avut anul trecut o cifra de afaceri de sapte milioane de euro, dublu fata de anul anterior, iar pentru 2017, Silviu Simiz estimeaza o crestere asemanatoare.“Pentru ca ne dorim sa investim permanent in modernizare si in dotarea cu utilaje, in sistemul informatic si in oferirea celor mai bune conditii de munca pentru angajati, ne propunem si accesarea de fonduri europene”, incheie acesta.