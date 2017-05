United Romanian Breweries Bereprod (URBB) a anuntat prima investitie majora din acest an, de 1,2 milioane euro in brandul de bere nepasteurizata Skol.

Noutatea o reprezinta instalatia de microfiltrare a berii, care inlocuieste procedeul de pasteurizare, asigurand prospetimea berii timp de 12 saptamani. Capacitatea noii linii de imbuteliere a Skol Nepasteurizat este intre 50.000 unitati/ora si 100.000 unitati/ora.

Compania a inceput sa lucreze la acest proiect de la finalul lui 2015. Investitia va genera o crestere cu 6% a capacitatii de productie sau 150.000 de hectolitri. In vederea sustinerii acestui proiect, compania a angajat de la inceputul acestui an 50 de oameni, echipa URBB numarand in prezent peste 750 de angajati.

“Vom produce anual intre 50.000 si 100.000 de hectolitri de bere Skol nepasteurizata. Am vizitat Polonia si am vazut ce a facut Carlsberg pe zona berilor nepasteurizate in cazul unui brand mainstream. In cinci ani au reusit sa creasca vanzarile de cinci ori pe acel brand. Acolo, vanzarile de bere nefiltrata reprezinta 20% dintre piata de 40 mil. hectolitri. Vad acelasi potential si pentru piata din Romania”, a povestit pentru wall-street.ro Shachar Shaine, presedinte URBB.

Acest sortiment de bere va fi lansat oficial pe piata in urmatoarele doua saptamani, pentru inceput in Bucuresti si imprejurimi si ulterior la nivel national. Brandul va fi disponibil atat in retelele de retail, cat si in HoReCa.

URBB, producatorul marcilor de bere Tuborg si Carlsberg, isi propune sa dubleze investitiile in acest an si sa depaseasca pragul de afaceri de 120-130 de milioane de euro. Cifra de afaceri a crescut anul trecut cu circa 14%, in timp ce profitul s-a majorat cu peste 40%. Producatorul a castigat si la capitolul cota de piata, si-a imbunatatit pozitia in piata, in mixul de produse si exporturile realizate.

Principalii competitori ai URBB pe piata berii, estimata la 1,8 mld. euro, sunt Ursus Breweries, Heineken Romania, Bergenbier si Romaqua Group.