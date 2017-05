Grupul Electrica, care detine trei din cele opt distributii regionale de electricitate din Romania, a inregistrat in trimestrul I al acestui an o pierdere de 51 milioane lei, comparativ cu un profit net de 142 milioane lei in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor transmise vineri seara de companie, care a motivat rezultatul negativ prin dezechilibrele majore inregistrate pe piata de energie la inceputul anului.

Electrica a inregistrat in primele trei luni ale anului venituri operationale de 1,44 miliarde lei, in scadere cu 5% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Compania a distribuit in primele trei luni 4,6 TWh de energie electrica, in crestere cu 4%, la 3,68 milioane de utilizatori, scrie News.ro.

“Asa cum s-a semnalat public inca din luna ianuarie, conditiile meteo extreme au crescut cererea de energie electrica si, in acelasi timp, au afectat mai multe tehnologii de producere a energiei si au determinat dezechilibre majore in piata de energie la inceputul acestui an. Aceste dezechilibre au influentat, cum era de asteptat, costurile cu achizitia de energie si, implicit, rezultatele financiare inregistrate in primele trei luni din 2017”, a declarat directorul general al Electrica, Catalin Stancu, citat in raportul trimestrial al companiei.

Nivelurile record atinse de preturile energiei electrice tranzactionate pe pietele centralizate, precum si numeroasele notificari de denuntare a contractelor de furnizare incheiate prin platformele centralizate, pe fondul absentei unor mecanisme adecvate de reglare a pietei, au afectat atat operatorii de distributie, cat si furnizorii de ultima instanta, a argumentat compania.

”In mod responsabil, in toata aceasta perioada dificila, ne-am respectat angajamentele si am luat toate masurile pentru diminuarea impactului asupra consumatorilor casnici si a celor non-casnici, beneficiari ai serviciului universal, asumandu-ne costurile mai mari cu achizitia energiei. Consideram insa ca sunt necesare mecanisme clare si eficiente de prevenire a unor potentiale situatii similare, astfel incat sa fie asigurata protejarea atat a consumatorului final, cat si a companiilor ce activeaza in mediul reglementat”, a mai spus seful Electrica.

Stancu precizeaza ca vor fi luate toate masurile ca aceasta situatie exceptionala sa aiba un impact minim asupra rezultatelor financiare ale grupului, ”prin accelerarea programelor de reducere a costurilor si prin adaptarea strategiei de optimizare la conditiile pietei, astfel incat rezultatele la final de an sa fie in linie cu asteptarile investitorilor”.

Compania a raportat o pierdere operationala de 46,9 milioane lei pentru primele trei luni ale anului, in scadere cu 143 milioane lei fata de trimestrul I 2016, excluzand efectul exceptional al castigului obtinut din deconsolidarea Societatii de Servicii Energetice Moldova, in valoare de 74 milioane lei, inregistrat la inceputul anului trecut.

”Aceasta scadere a fost cauzata, in principal, de conjunctura exceptionala inregistrata in piata de energie in acest trimestru. Pe fondul celor mai mari varfuri de consum national din ultimele decenii, nivelurile ridicate record ale pretului energiei au afectat intreaga piata. Pretul energiei electrice pe Piata pentru Ziua Urmatoare a atins un nivel maxim de 680 lei/MWh, fata de o valoare obisnuita de aproximativ 180 lei/MWh pentru luna ianuarie in ultimii ani”, arata raportul societatii.

Mai mult, determinat de cresterile pretului de pe piata mentionate anterior, costul cu achizitia de energie electrica a crescut cu 25%, sau 192 milioane lei, la 952 milioane lei in primul trimestru din acest an. Achizitia de energie electrica a reprezentat principalul cost la nivel de grup, reprezentand 68,6% din venituri in primele trei luni din acest an.

Grupul Electrica are 3,68 milioane de clienti si a distribuit aproximativ 17,5 TWh de electricitate in 2016, in crestere cu 2,6% fata de 2015. In urma listarii companiei la bursa, in 2014, statul nu mai este actionar majoritar, iar in consiliul de administratie mai detine doar trei din sapte locuri. Totusi, statul, prin Ministerul Energiei, ramane cel mai mare actionar, cu o detinere de 48,78%. Electrica are in prezent o valoare de piata de 5,2 miliarde lei (1,1 miliarde euro).

