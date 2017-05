Rompetrol Rafinare, companie controlata de grupul kazah de stat KazMunayGas ce administreaza rafinaria Petromidia, a inregistrat o cifra de afaceri bruta in valoare de 821,4 milioane dolari in primul trimestru din acest an, in crestere cu 15% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, potrivit situatiilor financiare consolidate neauditate, anuntate vineri de companie.

Compania a raportat pierderi in perioada ianuarie-martie de 63.549 dolari, comparativ cu un profit net de 40.237 dolari in primele trei luni ale anului trecut. ”In primul trimestru al acestui an, profitul operational EBITDA a s-a mentinut la un nivel similar primului trimestru din 2016, de 34 milioane dolari, in timp ce rezultatul net consolidat al companiei s-a apropiat de break-even”, a precizat compania, scrie News.ro.

Rezultatele consolidate ale Rompetrol Rafinare au fost sustinute de evolutia pozitiva a indicatorilor financiari inregistrati pe segmentul de rafinare prin operarea rafinariilor Petromidia Navodari si Vega Ploiesti, potrivit raportului trimestrial. In primul trimestru din 2017, profitul operational EBITDA al celor doua unitati de productie s-a ridicat la 27 milioane dolari, in crestere cu 31% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cifra de afaceri a fost de 698 milioane dolari, in crestere cu 21% comparativ cu primul trimestru din 2016, iar rezultatul net a consemnat o crestere cu 87%, situandu-se la nivelul de -1,3 milioane dolari.

“Asigurand peste 40% din capacitatea de productie a Romaniei, cele doua rafinarii, Petromidia si Vega, au continuat implementarea programelor de optimizare a proceselor de productie si de eficientizare a operatiunilor derulate de companie, precum si prin cresterea ponderii produselor albe precum benzina, motorina si jet din totalul produselor finite. De asemenea, rezultatele financiare din primul trimestru al acesui an au fost influentate pozitiv de evolutia marjei brute de rafinare, care a crescut cu 16% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut”, a declarat directorul general al Rompetrol Rafinare, Yedil Utekov.

Compania a exportat 531.000 tone de produse rafinate in primele trei luni, fiind cel mai mare exportator de produse petroliere al Romaniei. In primul trimestru din 2017, cantitatea totala de materie prima procesata de rafinaria Petromidia a fost de 1,2 milioane tone, in scadere cu 7% fata de perioada similara a anului trecut. De asemenea, Rafinaria Vega a procesat 60.834 tone in trimestrul I, in scadere cu 8,15% fata de perioada similara a anului trecut.

Pe segmentul de petrochimie, compania a procesat o cantitate de peste 45.000 tone de materie prima in primul trimestru din 2017. La sfarsitul lunii martie, segmentul de distributie al Rompetrol Downstream cuprindea 752 puncte de comercializare, incluzand reteaua de statii proprii, statii partener si statii mobile. Compania opereaza rafinaria Petromidia Navodari, cea mai mare din Romania, si rafinaria Vega Ploiesti, cea mai veche unitate din Romania in functiune si unicul producator de bitum si hexan.

Rompetrol Rafinare (RRC), companie controlata de KazMunayGas prin intermediul unei firme inregistrate in Olanda, KMG International, este listata la Bursa de Valori Bucuresti si are o valoare de piata de 2,5 miliarde lei (549 milioane euro). Ministerul Energiei are o participatie minoritara, de 44,7% din Rompetrol Rafinare, in timp ce KMG International NV detine 48,1% din capital.

