"Romgaz ne-a prezentat cea mai mare descoperire pe care o companie romaneasca, Romgaz, a facut-o pe rezerve de gaze din Romania. E o rezerva care inmagazineaza, pe primele estimari, 30 de miliarde de metri cubi si posibilitatea de exploatare este de 27 de miliarde de metri cubi", scrie News.ro.

"Pe consumul mediu anual ne-ar ajunge probabil trei ani, daca am exploata doar de aici. Este un depozit evaluat la un pret minim de aproape patru miliarde de dolari. E o descoperire care a trecut de faza de explorare, acum suntem in faza de exploatare, livram deja in sistem”, a spus ministrul Petcu.

El a adaugat ca descoperirea zacamantului din judetul Buzau permite Romaniei sa ajunga ”un jucator important pe piata gazelor din regiune”. ”E o descoperire care da un potential foarte mare nu doar economiei romanesti, dar da si posbilitatea ca Romania sa fie un hub pe zona gazelor, sa fie un jucator important pe piata gazelor in regiune si nu numai”, a mai spus ministrul Energiei.

Premierul Sorin Grindeanu, alaturi de ministrul Energiei, Toma Petcu, si ministrul Economiei, Mihai Tudose, au participat la prezentarea celui mai mare zacamant onshore de gaze naturale descoperit de statul roman in ultimii 30 de ani, pe platforma Caragele, in localitatea CA Rosetti, din judetul Buzau.

Ca urmare a proiectelor de explorare si a testelor de productie derulate in anii 2011-2016, in iunie anul trecut, Romgaz a descoperit in complexul structural Caragele (intre Buzau si Braila), lung de circa 35 de kilometri, o importanta acumulare de gaze naturale la adancimi intre 1.500 si 4.000 de metri. Acumularile de gaze au valori de circa 25 – 27 miliarde metri cubi, cu potential de crestere in urma evolutiei explorarii, putand asigura consumul intregii tari pe o perioada de doi-trei ani, se arata intr-un comunicat transmis de Guvern.

