"Noi exportam preponderent in tari precum Germania, Luxemburg, Danemarca si Olanda. Anul acesta vrem sa ne concentram cat mai mult pe Polonia, avem distribuitori buni acolo, iar polonezii au inceput sa consume din ce in ce mai mult vin. Lucram doar cu Horeca si magazine specializate, capabile sa vanda un vin premium. Strainii vor ceva nou, s-au plitisit de produsele francezilor si ale spaniolilor, noi lucram cu imaginea Transilvaniei si ne ajuta, strainilor le place aceasta regiune", a declarat Miron Radic, managing partner Liliac.

Miron Radic este de parere ca mentalitate oamenilor in ceea ce priveste consumul de vin este in schimbare, mai ales in randul consumatorilor din generatia millennials. Acesta declara ca tinerii au devenit mai sofisticati si cauta sa consume un vin de calitate. Reprezentantul Liliac considera ca romanii sunt de multe ori interesati si de imagine si aleg sa bea ceva la moda, sa comande o sticla cunoscuta pentru a fi vazuti cu ea la masa.

Pentru a veni in intampinarea numarului tot mai mare de tineri orientati catre consumul de vin, Crama Liliac a lansat o campanie speciala prin care indeamna la creativitate reprezentantii millennials.

" Unul dintre proiectele speciale de marketing este concursul anual, lansat online in fiecare toamna, pe pagina oficiala de facebook Liliac, prin care tinerii creativi pot propune noua eticheta pentru brandul young. Este un concept dezvoltat special pentru publicul vizat de Crama Liliac, format din tinerii dinamici, in cautarea continua de experiente noi, de depasirea limitelor, care au nevoie sa cunoasca mai multe despre fascinanta lume a vinurilor, pentru a-l include in obiceiurile lor de consum", a declarat Simona Mardale, director national vanzari.