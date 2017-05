Fundatia Vodafone Romania a anuntat cele sapte proiecte castigatoare ale rundei de finantare pentru programul Connecting for Good 2017, care vor primi finantari in valoare totala de 600.000 de euro. Acesta este un program strategic prin care sunt finantate anual proiecte ale organizatiilor neguvernamentale ce folosesc tehnologia mobila pentru a rezolva probleme sociale din domeniul sanatatii si al educatiei. Prin intermediul programului, lansat in 2012, fundatia a acordat finantari totale de 3,5 milioane euro pentru 48 proiecte, avand peste 30.000 de beneficiari finali.

Proiectele castigatoare sunt „Connecting for children with autism” - Asociatia Help Autism, „Auzul, un dar. Nu-l ignora!” - Asociatia Smiling Faces Romania, „Click SAVE for life!” - Fundatia de Sprijin Comunitar, „Primul Centru de Telemedicina in Diabetul Pediatric in Romania” - Asociatia Sprijin pentru Diabet, „Impreuna pentru sanatate! 2” - Fundatia de Ajutor Medical Profilaxis, „HOSPICE – Conexiune pentru ingrijire si compasiune” - Fundatia HOSPICE Casa Sperantei si „Telefonul Varstnicului” - Fundatia Principesa Margareta a Romaniei.

Printre proiectele derulate in cadrul acestui program se numara renovarea sectiei de neonatologie a Spitalului Judetean Constanta si dotarea ei cu o solutie de telemedicina, proiect implementat impreuna cu asociatiile Inima Copiilor si Daruieste Aripi. Bugetul total necesar pentru acest proiect este estimat la 1,3 milioane de euro. Pentru strangerea fondurilor necesare, asociatiile Inima Copiilor si Daruieste Aripi deruleaza o campanie nationala de donatii, iar pana acum au reusit sa stranga 300.000 euro. Suma totala pe care o vor aduna asociatiile va fi dublata de Fundatia Vodafone Romania.

„Mai mult de jumatate din bugetul anual al Fundatiei Vodafone Romania este directionat catre proiecte din domeniul sanatatii, care reprezinta una dintre cele patru arii strategice de investitie pentru fundatie, alaturi de educatie, servicii sociale si voluntariat. Prin Connecting for Good, Fundatia Vodafone Romania reuseste sa foloseasca tehnologia pentru a imbunatati viata oamenilor”, a declarat Ravinder Takkar, presedinte si CEO Vodafone Romania.

Trei din cele sapte proiecte au fost detaliate de catre reprezentantii fiecarei fundatii.

Primul centru de telemedicina in diabetul pediatric in Romania

"Diabetul zaharat tip 1 este o forma aparte de diabet, copiii care sufera de aceasta boala nu sunt obezi, nu au facut diabet zaharat tip 1 pentru ca mananca dulciuri, practic nici nu cunoastem cauza exacta a acestei afectiuni si acesta este si motivul pentru care aceasta boala este in continuare incurabila. Din pacate incidenta bolii are tendinta de crestere, ea urmeaza sa se dubleze pana in anul 2020. Din pacate afecteaza copii din ce in mai mici, grupa de varsta cel mai frecvent afectata este 1-5 ani, ceea ce face ca diabetul sa fie mult mai greu de ingrijit atat de catre personalul medical, cat si de familie", a explicat Mihaela Vlaiculescu, director Asociatia Sprijin pentru Diabet.

In prezent, in Romania sunt inregistrati in jur de 3.500 de copii cu diabet, care sunt ingrijiti de mai putin de 15 medici specialisti pe tot teritoriul tarii. Acesti copii suporta in fiecare zi cate 4-5 injectii de insulina, iar cu alte 8-10 intepaturi in degete le este masurata glicemia.

In acest sens, a fost derulat un proiect prin care viata acestor copii poate fi usurata cu ajutor unor dispozitive. Astfel, copilul poarta senzorul de glicemie cu transmitator wireless si pompa de insulina wireless, apoi sistemul incarca continuu glicemiile prin internet si parintii le pot urmari de oriunde pe smartphone, laptop, tableta sau smartwatch. Totodata, medicul urmareste “live” in caz de urgente si transmite parintilor ajustarile de dieta si insulina si apoi parintii pot aplica dieta si dozajul de insulina programand pompa de insulina wireless.

De acest proiect au beneficiat 40 de copii, cate 20 de copii in fiecare an cu varste cuprinse intre 1 si 14 ani.

Costul dispozitivelor initiale se ridica la aproximativ 1.000 de euro pentru un singur copil, iar costul consumabilelor este in jur de 500 de euro lunar.

Telefonul varstnicului

Fundatia Principesa Margareta a Romaniei s-a concentrat pe nevoile varstnicilor din Romania. Astfel, cu ajutorul Fundatiei Vodafobe Romania, aceasta a derulat programul "Telefonul varstnicului", care reprezinta prima linie telefonica de ajutor, nationala, gratuita si confidentiala, adresata persoanelor varstinice din Romania.

In Romania, in momentul de fata, exista o populatie de persoane de peste 65 de ani (varstnici) de aproximativ 3,5 milioane.

“Un om, daca a iesit la pensie, nu inseamna ca nu are niciun rol in comunitate. A iesit la pensie la 60 de ani si cu o saptamana inainte era un director foarte bun, iar dupa, a ramas doar un pensionar", a mentionat Mugurel Margarit-Enescu, director executiv Fundatia Principesa Margareta a Romaniei.

Un studiu realizat la solicitarea fundatiei arata ca 47% din varstnici se simt afectati de singuratate, iar un procent asemanator de varstnici se simt afectatati de faptul ca nu au niciun rol in comunitatea lor.

Cei care apeleaza "Telefonul varstnicului" pot beneficia de informare si consiliere sociala, indrumare spre grupuri, institutii si organizatii care pot oferi sprijin concret in rezolvarea problemelor acestora, sprijin moral si emotial, incurajarea participarii publice, a integrarii sociale si a voluntariatului.

Peste 2.400 de varstnci au beneficiat de sprijin, dintre care 37% au fost barbati si 63%, femei. Cei mai multi dintre acestia (27%) au varste cuprinse intre 70-80 ani.

Click SAVE for life!

Impreuna cu Fundatia de Sprijin Comunitar (FSC), Fundatia Vodafone Romania a derulat programul "Click Save for life!", prin care ajuta persoane din mediul rural care au nevoie de servicii medicale.

500 de varstnici din mediul rural (judetul Bacau), aflati in ingrijirea FSC, nu au acces la servicii medicale de specialitate, iar 90% dintre acestia nu au facut un control medical sau analize in ultimii 5 ani. Pentru a ajunge la cel mai apropiat spital, pacientii trebuie sa parcurga minimum 50 de km. Mai multe persoane din mediul rural nu isi permit analize preventive din cauza accesului dificil la servicii medicale si doar intre 2.000 si 4.000 de pacienti sunt deserviti de medicii de familie din comune. De asemenea, doua treimi din totalul costurilor serviciilor de sanatate sunt generate de bolile cronice, iar 80% din aceste boli ar putea fi prevenite.

Pentru aceste probleme, fundatiile au decis ca solutia este realizarea unui centru de telemedicina pentru diagnostic si prevenire a bolilor cronice si a altor patologii, cu o statie fixa in Bacau si o statie mobila care se va deplasa in teritoriu, dar si 2 asistenti medicali si medici de familie din 5 comune. Astfel, pacientii vor comunica de la distanta cu medicii specialisti din Spitalul Judetean Bacau pentru diagnosticare, tratament si monitorizare a evolutiei pacientului. Specialitatile vor fi medicina interna, cardiologie si pneumologie.

Prin acest proiect, Gabriela Achihai, presedintele FSC, estimeaza ca vor fi 500 de beneficiari (varstnici si pacienti greu deplasabili), 1.000 de consultatii la distanta pe parcursul unui an si vor fi prevenite si tratate afectiuni majore. De asemenea, prin aceasta solutie de telemedicina, actul medical poate deveni mai accesibil si mai ieftin.

Despre Fundatia Vodafone Romania

Fundatia Vodafone Romania face parte din Fundatia Vodafone Group, organizatie internationala care activeaza de 25 de ani prin filialele sale din 27 de tari. Fundatia Vodafone Romania este o organizatie neguvernamentala romaneasca, cu statut caritabil, distincta si independenta de operatiunile comerciale ale companiei, infiintata in 1998. In cei 19 ani de activitate, fundatia a finantat 1.046 de programe derulate de 660 de ONG-uri din intreaga tara in domeniile sanatatii, educatiei si serviciilor sociale. Proiectele au avut 2 milioane de beneficiari copii, tineri, batrani, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Pana in prezent, Fundatia Vodafone Romania a investit peste 26 de milioane de euro in proiecte desfasurate de organizatiile non-profit partenere.