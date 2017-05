Consumatorii romani inca iau in considerare pretul unui vin atunci cand aleg din oferta de la raft, preferate fiind produsele din gama de pret 18-40 de lei, si nu „isi risca bugetul” daca nu au suficiente informatii cu privire la un vin mai scump, spune Eduard Jakab, consultant si somelier in cadrul BDG Import & Tribeca Drinks.

„Noi romanii suntem inca limitati de un buget, vinurile sunt un produs mai scump. In al doilea rand, de educatie. Romanii inca se uita foarte mult la pret, consumul mare la raft este pentru vinuri cuprinse intre 18 lei si maxim 40 de lei. Consumatorul este foarte interesat sa primeasca detalii despre vinul pe care il cumpara, nu isi risca bugetul daca nu este informat cu privire la vinurile mai scumpe”, afirma Eduard Jakab, in emisiunea Profesionistii in Retail.

Potrivit acestuia, apetitul in crestere pentru vinurile rose se va mentine si in perioada urmatoare. Vorbim de o tendinta care a inceput in urma cu 12-15 ani in Europa de Vest si America de Nord.

„Este un vin foarte popular, usor de lucrat cu el, de asociat culinar. Se observa o tendinta pe volumele mari, de 1,5 litri, 3 litri sau chiar 6 litri. Si BDG Import a inregistrat cresteri pe vinuri, in special pe cele rose, pe vinuri spumante. Exista chiar producatori noi in piata, exista producatori de vinuri linistite care le trimit in afara si sunt transformate in spumante si se reintorc in tara, exista interes pe beri specializate. Observam acest interes si prin prisma faptului ca marii jucatori din piata isi dedica timp de a investi in aceste segmente, de a lansa produse noi”, precizeaza Jakab.