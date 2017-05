„Piata cu care ne batem este consumul casnic. Si nu ma refer la omul de la tara care isi face propriul vin in gospodarie, ci ma refer la cei care vand acest vin la marginea drumului sau prin retele sau relatii, am un semn de intrebare cu privire la calitatea acestui produs. Uneori se adauga zahar in vin. Ne luptam cu acest mic producator si cu o lipsa de informatie. Lumea inca lauda vinul facut in casa fara sa inteleaga ca nu poti obtine aceeasi calitate”, a precizat Eduard Jakab, in emisiunea Profesionistii in Retail.

Consumatorii romani inca iau in considerare pretul unui vin atunci cand aleg din oferta de la raft, preferate fiind produsele din gama de pret 18-40 de lei, si nu „isi risca bugetul” daca nu au suficiente informatii cu privire la un vin mai scump, considera somelierul si consultantul BDG Import, companie care pe langa distributia unor branduri precum Jack Daniel’s sau Jagermeister, a lansat pe piata propriul brand de vin – Tarla 101 – un cupaj din trei soiuri de vin – alb, roze si rosu.

„Tarla 101 este un produs pe care il realizam noi. Nu orice vin se potriveste oricarei zone viticole. Nu oricine poate face un vin exceptional. Daca clima, soiul nu sunt de partea lui vor face un vin bun, dar nu exceptional. Avem 3 soiuri de vin – alb, roze si rosu – din trei regiuni diferite, vinuri reprezentative romanesti. Ne-am adresat la 3 crame diferite, fiecare exceland pe un anumit soi de vin. Vinul rosu vine din Dealu Mare, regiunea Ceptura de la producatorul vinurilor Davino, albul este facut in Lechinta Transilvania, de producatorul vinurilor Liliac. Fiecare vin in parte este ambalat la crama sa”, explica Jakab.

Potrivit acestuia, piata din Romania se aliniaza trendurilor internationale, respectiv consumul de vin sec. In plus, competitia se va intensifica pe fondul aparitiei mai multor producatori mici de vin.

„Directia este exportul, daca punem umarul impreuna se poate face ceva, se poate promova vinul romanesc, trebuie sa gasim o imagine si piete de desfacere. Sunt destule tari in care exista posibilitate de crestere, tari in care nu produc vin sau produc putin. Este mai greu in tarile cu productie de vin considerabila, in China, in Ucraina, in tarile nordie exista potential, mai putin in Italia sau Franta”, mai spune Eduard Jakab.