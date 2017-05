Grupul Voici La Mode lucreaza in parteneriat cu Marks & Spencer inca din anul 1960 si opereaza patru magazine in sistem de franciza M&S in Nicosia, Cipru. Grupul intentioneaza sa aduca si alte marci internationale pe piata romaneasca.

Wall-Street.ro a scris despre acest subiect inca de la inceputul anului, cand Jonathan Glenister, director regional Marks & Spencer pentru Europa, China si India, declara, in cadrul unui interviu, ca incearca sa gaseasca o solutie pentru a nu inchide magazinele.

Decizia a fost luata pe baza analizei strategice realizate in noiembrie 2016 de Marks & Spencer cu privire la activitatea sa internationala, in urma careia a rezultat propunerea ca M&S sa opereze pe mai putine piete cu magazine aflate integral in proprietatea sa si sa se concentreze mai mult pe activitatile derulate prin societati mixte si in regim de franciza. Analiza a inclus propuneri de inchidere a celor sase magazine Marks & Spencer din Romania si, in cadrul unui amplu proces de consultare, Marks & Spencer a analizat diverse oportunitati in vederea identificarii alaturi de terte parti a unei alternative viabile din punct de vedere comercial la aceste propuneri.

Marks & Spencer si Grupul Voici La Mode au convenit cu privire la conditiile aferente vanzarii si intra acum in ultima etapa de finalizare a tranzactiei, etapa care include discutiile finale cu proprietarii spatiilor comerciale si pregatirea operationala pentru transfer.

Grupul Voici La Mode a convenit sa preia trei magazine Marks & Spencer, aflate in Plaza Romania, Bucuresti Mall si Feeria (Baneasa Shopping City). Aceste magazine vor continua sa functioneze normal in aceasta ultima etapa care precede finalizarea vanzarii.

Marks & Spencer nu a reusit sa gaseasca o alternativa viabila pentru celelalte trei magazine aflate in Iasi, Mega Mall Bucuresti si City Park Constanta, prin urmare M&S a luat hotararea de a inchide aceste magazine in toamna. Marks & Spencer isi implica angajatii si ii sprijina in procesul de inchidere a magazinelor.

„In noiembrie am demarat planurile menite sa genereze pe pietele internationale o activitate mai sustenabila, mai profitabila si mai orientata catre clienti, concentrandu-ne pe parteneriatele noastre consacrate. In ultimii cincizeci de ani am construit o afacere puternica in regim de franciza alaturi de Grupul Voici La Mode in Cipru si ne dorim sa colaboram si pe piata locala pentru a ne servi in continuare clientii din Romania. Niciodata nu este usor sa iei decizii care afecteaza personalul si vrem sa multumim angajatilor nostri din Romania pentru profesionalismul si rabdarea de care au dat dovada pe parcursul intregului proces”, a declarat Jonathan Glenister, Director Retail International Marks & Spencer.

„Suntem incantati de extinderea parteneriatului de 57 de ani cu Marks & Spencer si vrem sa le multumim pentru increderea pe care ne-au acordat-o prin desemnarea Grupului Voici La Mode drept detinator al francizei in Romania. Planul nostru de afaceri include preluarea a trei magazine M&S si deschiderea de noi magazine M&S in locatii premium. Ne vom concentra eforturile astfel incat Marks & Spencer sa redevina destinatia preferata pentru achizitia de produse de inalta calitate si valoare in Romania”, a declarat Artemis Antoniadou, CEO al Grupului Voici La Mode.

Sursa foto: Shutterstock