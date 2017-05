O trecere in revista a crizelor pe care marile companii "si le-au creat cu mana lor” poate deveni o poveste cu morala, cu rol de avertisment pentru lumea de afaceri a secolului XXI. In decursul ultimilor 16 ani, marile corporatii au trecut prin crize majore pe care si le-au autoindus. Cele doua scandaluri de data mai recenta (vulnerabilitatea mobilelor Samsung Galaxy Note 7 sau deschiderea de conturi bancare in numele clientilor fara stirea sau autorizarea lor de la Wells Fargo) au tinut prima pagina a stirilor, scrie Revista CARIERE.