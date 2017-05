Holzindustrie Schweighofer a pierdut mai multi clienti importanti din bricolaj dupa ce a pierdut certificarea FSC. Reprezentantii Hornbach au declarat in cadrul unei conferinte de presa ca vor lua si ei aceasta decizie in cazul in care Schweighofer nu isi va relua certificarea.

In cadrul evenimentului, reprezentantii Hornbach au declarat ca legislatia nu impune furnizorilor de produse din lemn sa aiba certificare FSC, insa, ei au decis sa le impuna acestora ca pana 2018 sa aiba aceasta certificare. Reprezentantul FSC International a declarat ca sprijina furnizorii in aceste demersuri.

"Vom face tot ce vom putea, lucrand impreuna cu Hornbach, pentru a-i spijini furnizorii, cat si alte companii, in obtinerea certificarii“, explica Anand Punja, Director Regional pe Europa al FSC International.

Asociatia pentru Certificare Forestiera (The Forest Stewardship Council, FSC) a decis sa revoce statutul de probatiune al grupului austriac Schweighofer si sa se dezasocieze de companie, a anuntat organizatia intr-un comunicat publicat pe site, precizand ca va incepe demersurile pentru “o prezenta permanenta in Romania”.

Holzindustrie Schweighofer a inregistrat in 2015 o cifra de afaceri de 1,9 miliarde de lei(422 de milioane de euro), in usoara scadere fata de 2014, an in care compania a obtinut afaceri de 2 miliarde de lei. Firma austriaca a inregistrat un profit de 206 milioane de lei (45 de milioane de euro), conform News.ro.