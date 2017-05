Platforma permite comandarea produselor si a serviciilor din contract oricind si de oriunde, ca forma alternativa si mai rapida de comanda, mai ales in perioadele cu solicitari numeroase, precum vara si in timpul caniculei. Aceasta functioneaza si ca mod de gestiune a facturilor, care pot fi vizualizate, descarcate sau platite cu ajutorul contulmeu.lafantana.ro. in plus, reprezinta si un inventar util pentru istoricul comenzilor si al facturilor, precum si pentru datele importante ale serviciilor (contract, fisa de cont). in acelasi timp, platforma permite comunicarea directa de cereri pentru asistenta, sesizari, recomandari si evaluari ale serviciilor.

“Lansarea acestei platforme online se alinieaza eforturilor pe care le facem pentru atingerea obiectivului prioritar de imbunataţire a calitaţii serviciilor comerciale. Speram ca un numar cat mai mare de clienţi sa utilizeze acest serviciu si sa se bucure de beneficiile pe care le ofera", a declarat Marius Iarca, IT &Communication Manager La Fantana.

Pentru a activa contulmeu.lafantana.ro, clientii trebuie sa contacteze La Fantana pentru confirmarea coordonatelor si a accesului la platforma. La Fantana este prima companie care activeaza in domeniul serviciilor de furnizare de apa si cafea si care pune la dispozitia clientilor un sistem online de gestiune a comenzilor. Prin aceasta, compania doreste sa contribuie la cresterea calitatii serviciilor si sa se adapteze la evolutia nevoilor si obisnuintelor clientilor.

www.lafantana.ro