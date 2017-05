Grupul de clinici Dent Estet, lider de piata in domeniul serviciilor de medicina dentara din Romania, deschide o noua clinica in Bucuresti, in urma unei investitii de peste 850.000 de euro. Unitatea medicala are cea mai mare suprafata din totalul de 2.500 metri patrati ocupati de grup. Grupul sustine ca este cea mai digitalizata clinica de medicina dentara din tara.

In ultimii ani, interesul romanilor pentru tratamente dentare complexe premium, precum reconstructiile dentare ample, dar si pentru garantia pe termen lung a lucrarilor au crescut semnificativ, la fel ca preocuparea pentru estetica dentara. In acest context, noua clinica Dent Estet a fost creata in jurul diviziilor de implantologie si estetica dentara, care s-au dezvoltat continuu si care au devenit principalii pioni ai evolutiei pozitive a grupului.

Facilitatile oferite de noua clinica includ, printre altele, posibilitatea configurarii digitale a zambetului prin tehnologia Digital Smile Design si Future Smile Studio, primul studio de diagnostic si constructie digitala a zambetului.

Pe langa acestea, noua clinica va dispune de o serie de alte tehnologii digitale esentiale in reusita tratamentelor complexe: scannerul intra-oral in culori reale, tomografia computerizata CBCT si radiografia digitala, tehnologii imagistice cu o expunere minima la radiatii, centrifuga ENDORET PRGF, laserul stomatologic EPIC BIOLASE (SUA), etc. Toate aceste tehnologii pot asigura o precizie crescuta a tratamentului si ajuta pacientul sa poata lua decizii in cunostinta de cauza in privinta procedurilor alese.

Clinica dispune de 10 sali de diagnostic si tratament si este cel mai mare centru Planmeca Digital Academy din Romania. De asemenea, clinica dispune si de o sala de interventii chirurgicale si de un laborator propriu, care imbina tehnologia CAD-CAM cu precizia tehnicienilor acreditati international. Astfel, este eficientizat timpul medicului si pacientul obtine, in mai putin de 24 de ore, un produs similar dintelui natural, incomparabil ca executie cu lucrarile realizate cu ajutorul aparaturii similare dintr-un cabinet dentar.

Dent Estet a inregistrat anual o crestere de aproximativ 20% a cifrei de afaceri, evolutie preponderent generata de cresterea fluxului de pacienti si a solicitarilor de tratamente complexe, in special reconstructii dentare. In clinicile Dent Estet au fost tratati peste 65.000 de pacienti, in prezent acestea fiind vizitate zilnic de un numar de 350 de pacienti.

Infiintat in 1999, grupul de clinici dentare s-a extins continuu, numarand 8 clinici pentru adulti, adolescenti si copii, dintre care una in Timisoara.