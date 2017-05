Bilantul investitiilor realizate de reteaua de sanatate Regina Maria in perioada 2010-2017 a ajuns la peste 70 de milioane de euro, cifra in care sunt incluse modernizarile sau extinderea locatiilor deja existente, dotarea acestora cu aparatura medicala de ultima generatie, dar si deschiderea de noi unitati.

Furnizorul medical privat cu 37 de locatii proprii, peste 2 milioane de pacienti si peste 400.000 de abonati corporate doreste sa continue acest trend ascendent si vizeaza extinderea retelei si dublarea valorilor pana in anul 2020, atat pentru numarul de locatii si de pacienti, cat si pentru portofoliul de abonati.

Totodata, pe termen lung, reteaua de sanatate Regina Maria va continua demersul de informare in ceea ce priveste preventia si educatia pentru sanatate. Regina Maria a fost primul furnizor care a introdus, anul trecut, pachetele de preventie pentru IMM-uri, indiferent de numarul de angajati.

“Un procent semnificativ din sumele investite anual de catre Regina Maria este sustinut de veniturile obtinute din abonamentele medicale. In 2016, segmentul corporate a reprezentat 30% din totalul cifrei noastre de afaceri de 91 de milioane de euro. Dupa 21 de ani de abonamente medicale, putem afirma cu tarie ca sistemul medical din Romania s-a dezvoltat direct proportional cu cererea pentru aceste pachete de preventie. Reinvestind constant veniturile obtinute si din abonamente am putut sa deschidem mai multe locatii noi, sa aducem aparatura moderna in locatiile din retea si sa ii convingem pe medicii buni sa ramana in tara. Toate, in beneficiul direct al pacientilor nostri. In prezent, in portofoliul Regina Maria sunt peste 400.000 de abonamente corporate, iar in 2017 ne propunem o crestere de 15% pe acest segment”, a precizat Fady Chreih, CEO al retelei Regina Maria.

Abonamentele de sanatate sustin expansiunea retelei

Anul trecut, Regina Maria a inregistrat cea mai mare crestere a portofoliului de pachete medicale de peste 20%, cu 10% peste valoarea bugetata.

In 2017, furnizorul de servicii medicale private are in derulare 18 proiecte de dezvoltare, constand in extinderi, relocari si modernizari ale locatiilor existente, achizitii, dar si proiecte greenfield. In total, aceste 18 proiecte vor pune la dispozitia pacientilor peste 23.000 de mp de servicii medicale.

De la inceputul acestui an, compania a marcat deschiderea a trei locatii noi doar in Bucuresti: Policlinica Victoria, Laboratorul Central si Policlinica Perla. Ultima dintre acestea a fost inaugurata in urma cu o saptamana si pune la dispozitia pacientilor 13 cabinete, 20 de specialitati medicale si o echipa formata din peste 30 de specialisti.

Profitul din abonamente este reinvestit

In prezent, compania are peste 3.500 de angajati, dintre care 1.700 sunt medici, multi dintre ei recunoscuti pentru performantele lor la nivel national si european. In 2016, compania a creat 700 de locuri noi de munca, iar obiectivul pentru acest an este o crestere de aproximativ 15% a numarului total de angajati, in functie de extinderile planificate. Astfel, Regina Maria estimeaza pentru 2017 un numar de 600 de locuri noi de munca in intreaga retea. Un aport consistent in indeplinirea acestui obiectiv il va avea deschiderea spitalului din Cluj Napoca, o investitie totala de 15 milioane de euro, care va crea si 300 de locuri noi de munca.

Regina Maria se implica si in pregatirea medicilor. In cadrul Ponderas Academic Hospital functioneaza un centru de training din sistemul privat pentru chirurgie laparoscopica. Acesta ofera cursuri practice si teoretice atat pentru medicii romani, cat si pentru cei din strainatate, pana acum asigurand pregatirea a peste 2.000 de medici.

Reteaua de sanatate Regina Maria este operatorul de servicii medicale private din Romania ce reuneste peste 3.500 de angajati si colaboratori in cele 37 de locatii proprii din Bucuresti si din tara. Furnizorul de servicii medicale deserveste peste 2 milioane de pacienti. Totodata, compania are un portofoliu de peste 400.000 de pachete de preventie si tratament. In cifre, reteaua de sanatate inseamna: 37 de locatii proprii, 4 spitale, 3 centre cu spitalizare de zi, 2 maternitati, 8 campusuri medicale, 11 centre de imagistica, 17 laboratoare de analize, banca proprie de celule stem si peste 180 de policlinici partenere in tara.