Reteaua de clinici dentare Dr. Leahu se extinde cu inca doua unitati, investitia ajungand sa treaca de 2,2 milioane euro. Reteaua a realizat una dintre cele mai mari investitii din domeniul stomatologic, 1,5 milioane euro pentru o noua clinica pe strada Nicolae Caramfil, care va fi deschisa incepand cu luna iunie. Dr. Ionut Leahu, fondatorul acestei retele de clinici dentare, a relatat in exclusivitate pentru wall-street.ro cum a reusit sa construiasca o afacere de succes in domeniul stomatologic si care sunt planurile de viitor.

Clinicile Dr. Leahu au inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de peste 2 milioane de euro, iar pentru anul acesta estimeaza ca va ajunge pana la 3,5 milioane de euro, marja de profit reprezentand aproximativ 20%. Ionut Leahu detine pachetul de 100% din actiunile afacerii.

Pentru clinica de pe strada Nicolae Caramfil a fost necesara o investitie de 1,5 milioane euro. Pretul cladirii a fost de 1,1 milioane euro, iar pentru amenajari a fost investita suma de 150.000 euro. Totodata, aparatura necesara a costat in jur de un sfert de milion de euro.

Grupul mai are in plan sa deschida o noua clinica la sfarsitul anului 2017 sau la inceputul anul viitor in zona Piata Unirii. “Speram ca cea de la Unirii va fi lansata cu mult inaintea celei de pe Caramfil, dar au intarziat mult autorizatiile. Este o zona protejata, dureaza mai mult cu autorizatiile de constrcutie, practic, de un an jumatate se munceste la acest proiect”, a precizat dr. Ionut Leahu, fondatorul retelei de clinici dentare Dr. Leahu.