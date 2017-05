Heineken, al doilea mare jucator din industria locala a berii in functie de cifra de afaceri, a inregistrat anul trecut o crestere de 7% a business-ului din Romania, in timp ce profitul net a urcat cu 4,7%, arata datele furnizate de Ministerul Finantelor.

Heineken, care detine in Romania patru fabrici – Miercurea-Ciuc, Craiova, Constanta si Targu Mures -, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 1,21 miliarde de lei si un profit net de 162,1 milioane lei. Si numarul angajatilor a avansat usor la 1.123 in 2016, arata datele publicate pe Ministerul Finantelor.

Compania are in portofoliu marci de bere precum Heineken, Silva, Ciuc Premium, Golden Brau si Neumarkt si marci de cidru precum Strongbow, Old Mout Cider, ”Livada Secreta“ si Cidru Mandru.

Anul trecut, volumul pietei berii din Romania s-a mentinut la 15,8 hl, nivel atins si in 2015. Si consumul pe cap de locuitor s-a situat la nivelul anului precedent, de 80 l. Piata este impartita intre jucatori precum Bergenbier, Heineken, URBB si Ursus Breweries.