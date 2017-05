Kaufland, liderul comertului modern din Romania, isi mentine pozitia in topul celor mai mari jucatori din industria de profil bifand in 2016 o crestere a afacerilor la 2,13 mld. euro, anunta compania.

Kaufland Romania a raportat o cifra de afaceri de 9,691 miliarde lei (2,134 miliarde euro) in 2016. In 2015 compania a incheiat cu afaceri de 9,17 mld. lei in 2015 (aproximativ 2 mld. euro), in crestere cu 14,7% fata de anul anterior. Germanii si-au majorat profitul cu 58%, la 649 mil. lei (146 mil. euro).

In 2016, contributia Kaufland la bugetul de stat al Romaniei a fost de peste 640 milioane lei (peste 140 milioane euro).

Compania are in prezent o retea locala de 115 hipermarket-uri si a incheiat anul 2016 cu un numar de 112 magazine. In cursul anului 2016, compania a investit peste 110 milioane euro in modernizarea si extinderea retelei.

Mai mult, Kaufland ramane unul dintre cei mai mari angajatori din tara: in anul 2016, o medie de 14.070 romani lucrau in companie, cu 6% mai mult in comparatie cu media anului 2015. Varsta medie in echipa este de 36 de ani. Tot in 2016, Kaufland Romania a anuntat cresterea salariului minim al lucratorilor comerciali la suma de 2.000 lei brut cu tichete de masa - ceea ce reprezinta cu 60% mai mult decat salariul minim in Romania – si a acordat o zi in plus de concediu de odihna tuturor angajatilor.

Salariul mediu brut al unui lucrator comercial in companie este in prezent 2.164 lei brut la care se adauga si tichetele de masa.

Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.300 de magazine in sapte tari.

Sursa foto: Shutterstock