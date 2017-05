Investitia va fi demarata in 2018, urmand a incepe productia de serie in 2020, generand pana la 370 de noi locuri de munca. Noua capacitate de productie va fi construita in vecinatatea celei existente in Ploiesti, investitie demarata de companie in 2006, si care in prezent are 630 de angajati, a anuntat Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

Alexandru Petrescu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, a discutat cu reprezentantii companiei Calsonic Kansei Japonia planurile de extindere ale acesteia in tara noastra care vizeaza, atat construirea unei noi unitati de productie de componente auto, cat si transferarea unor capacitati de productie din Asia in Romania.

“Ma bucura sa vad ca unul dintre cei mai importanti jucatori din industria de componente auto la nivel global considera Romania cea mai potrivita destinatie pentru extinderea afacerilor, beneficiind atat de cadrul fiscal avantajos cat si de potentialul resursei umane specializate. Sectorul automotive din tara noastra cunoaste o crestere semnificativa, intentia companiei Calsonic Kansei fiind o reconfirmare a directiei bune pe care acest domeniu industrial o are in Romania. Industria automotive este sectorul ce acopera cea mai mare pondere a exportului romanesc cu o contributie de 10% la PIB-ul national”, a declarat Alexandru Petrescu.

Calsonic Kansei produce in Romania Radiatoare pentru sisteme de racire, intercoolere, incalzitoare si sisteme de aer conditionat. Compania este unul dintre cei mai importanti furnizori de componente pentru industria auto la nivel mondial (Alianta Renault-Nissan, Audi, Volkswagen, Daimler, Peugeot, Mitsubishi, Subaru, Mazda, s.a.). Compania are peste 80 de fabrici de productie in care se realizeaza sisteme electronice, componente de interior, sisteme de admisie-evacuare si sisteme termice pentru automobile.

