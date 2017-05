Adela Smeu este, in prezent, director financiar in cadrul Brico Depot Romania si s-a alaturat companiei in 2015, iar timp de 8 ani a fost director financiar in cadrul OBI Group. In trecut, Adela a detinut functii la United Technology Corporation Paris si PwC Romania.

"Vom continua consolidarea companiei Brico Depot pe piata din Romania si ne dorim sa fim si mai aproape de clienti pentru a le oferi constant cele mai bune solutii pentru amenajarea si renovarea locuintei", a declarat Adela Smeu.

Aceasta va prelua noua functie incepand cu 1 iulie.

Christian Mazauric s-a alaturat Kingfisher in urma cu 16 ani si a detinut functii de conducere in departamentele financiare si operatiuni din Franta, Marea Britanie si Romania, inclusiv director financiar al Castorama Franta, director financiar al B&Q si, cel mai recent, CEO al Brico Depot Romania.

Mi-a placut foarte mult timpul petrecut in Romania si sunt mandru de realizarile pe care impreuna cu echipa le-am adus in cei doi ani de la preluarea mandatului. Sunt increzator ca Adela este alegerea potrivita pentru a dezvolta compania impreuna cu echipa excelenta pe care o avem aici Christian Mazauric

Brico Depot este parte a Kingfisher plc, grup de retail home improvement din Europa, cu peste 1100 de magazine in 10 tari din Europa.