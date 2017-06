Romania se afla pe ultimele locuri in Europa in ceea ce priveste certificarea sistemelor de management a calitatii si sigurantei produselor alimentare. 70% din firme cauta sa obtina insa aceasta certificare pentru ca intentioneaza sa exporte, iar 30% pentru ca vor sa intre intr-un lant de retail.

International Featured Standards a fost lansat in 2003, fiind adoptat in special de marile lanturi de retail din Germania si Franta. Doi ani mai tarziu certificarea a aparut si in Romania.

“Daca initial firmele se certificau IFS pentru ca doreau sa intre in marile lanturi de retail, acum 70% din firme se certifica pentru ca vor sa exporte si 30% pentru ca vor sa intre intr-un lant de retail. Producatorii romani in primul rand ar trebui sa se informeze. Ei trebuie sa inteleaga ca nu exista niciun bau-bau, ci dimpotriva. Nu este un proces costisitor, venim dupa 12 ani de cand a fost lansat pe piata locala, exista o piata concurentiala, iar media de auditare este de 3 zile”, a spus Ionut Nache, director general al INAQ Consulting, in emisiunea Profesionistii in Retail.

Acesta a precizat ca, in cazul companiilor care vor sa exporte si au certificare IFS anumite organisme de retail nu le mai auditeaza anual, iar in relatia cu autoritatile numarul controalelor operate in firmele respective scade considerabil.